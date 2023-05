Calcio Fvg, il Sant’Andrea San Vito mantiene la Promozione e condanna il Mariano alla Prima Categoria. Domio retrocesso in Seconda

TRIESTE. Tempo di play-out salvezza per il calcio dilettantistico del Friuli Venezia Giulia.

In Promozione-girone B il Sant’Andrea San Vito di David Busetti supera il Mariano per 1-0 (rete di Bovino) e mantiene la categoria. Retrocessi in Prima i gialloblù.

In Prima Categoria-girone C il Domio non riesce a vincere a Ruda e saluta la Prima Categoria. Inutile il pareggio per 2-2 (Tiziani, Luca Guadagnin, Pin su rigore, Burolo) ottenuto al termine dei tempi supplementari: verdi di Mattonaia in Seconda Categoria, friulani che rimangono in Prima.