Calcio Fvg, Braini (Trieste Victory Academy): «Contro l’Isontina possiamo solamente vincere»

TRIESTE. Il futuro dei lupetti di Borgo San Sergio passa per la sfida di domenica 21 ottobre in cui la Trieste Victory Academy di Michele Braini incontrerà l’Isontina dell’allenatore sloveno Damir Likar nella semifinale nel girone C di Prima Categoria.

Mister Braini, come arriva la squadra a questo appuntamento?

Ci arriviamo convinti di far bene, per aver agguantato all’ultima giornata i play-off quando fino a poche settimane fa potevamo addirittura arrivare secondi.

Cos’è mancato in questo rush finale per il secondo posto?

È mancata un po’ di concentrazione, come nella partita con l’Isonzo in cui ci siamo fatti rimontare, unita a qualche approccio sbagliato come nello scontro diretto perso 1-4 proprio contro l’Isontina. Peccato perché avevamo sicuramente i mezzi per classificarci meglio rispetto al quarto posto.

All’andata invece avete inflitto all’Isontina l’unica sconfitta casalinga del loro campionato. Come ripetere quel risultato anche stavolta?

Innanzitutto speriamo che quella gara sia di buon auspicio visto che la vittoria è l’unico risultato che ci serve. In quel caso vincemmo con grinta e cattiveria, su un campo ai limiti del praticabile e sotto il diluvio: servirà la stessa convinzione anche domenica 21 maggio.

E saranno fondamentali tutti i componenti della rosa, compresi i più giovani.

Sì, senz’altro, come si è visto nell’ultima di campionato con la doppietta di Romeo che ci ha aiutato a chiudere il risultato. Fortunatamente abbiamo un ottimo vivaio che ci consente di avere una rosa lunga e sempre affidabile e ci permette di effettuare cambi che apportano freschezza alla squadra nel corso dei 90 minuti.

Un commento finale sul campionato?

Fiumicello a parte, che è stato una macchina da guerra, c’è molto rammarico perché gli scontri diretti con Azzurra Gorizia ed Isontina hanno dimostrato che c’era molto equilibrio e con un pizzico di fortuna in più avremmo potuto presentarci a questi spareggi partendo da una posizione migliore, magari con due risultati su tre a disposizione.