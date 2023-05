Pattinaggio, agli International Series atleti da 25 nazioni al PalaPikelc di Opicina

TRIESTE. Torna il grande pattinaggio su rotelle internazionale a Trieste. Dal 21 sino al 28 maggio il Palapikelc di Opicina, casa del Polet, ospiterà l’Artistic International Series, format itinerante ideato da World Skate aperto agli atleti di 25 nazioni appartenenti alle specialità di Libero, Solo Dance, Coppia Danza e Coppia Artistico impegnati nelle categorie Senior, Junior, Jeunesse e Cadetti.

Dopo la semifinale svoltasi ad Asuncion, in Paraguay, l’evento approderà a Trieste prima di spostarsi verso l’attesa fase finale di San Juan, in Argentina, in programma dall’11 al 18 giugno. Da rimarcare che nell’edizione 2023 il ranking dell’Artistic International Series inciderà sulle qualificazioni per i prossimi campionati mondiali. A

All’interno della nazionale azzurra guidata dal ct Fabio Hollan la città di Trieste sarà rappresentata da due atleti Junior del Pattinaggio artistico Jolly: Walter Padovan e Carlotta Ciuoffo. I due saranno impegnati nelle Coppie Danza; Padovan, inoltre, sarà in gara nella Solo Dance.

A completare il panorama degli atleti regionali ci sarà il fincantierino Gherardo Altieri Degrassi, atleta Senior presente sia nella Solo Dance, che nella Coppia Danza (assieme alla modenese Roberta Sasso, tesserata con l’Invicta Skate). Nella Solo Dance Senior presente anche il cividalese Mattia Qualizza (Pieris). In pista infine Rachele Romanut (Corno) nei Cadetti femminile della Solo Dance, ed Emanuele Babuin, atleta Junior dell’Azzanese, in gara sia nella Solo Dance che nelle Coppie Danza (assieme ad Alice Vedova tesserata del Don Bosco).

Nello staff tecnico azzurro da rimarcare infine la presenza della monfalconese Maria Teresa Marzano.