Calcio Fvg, il Domio cerca l’impresa a Ruda per non retrocedere in Seconda Categoria

TRIESTE. Nel girone C di Prima Categoria spareggio-salvezza per il Domio che sabato 20 maggio in casa del Ruda si giocherà la permanenza nel terzo campionato regionale, con un solo risultato utile per il team di Mattonaia: la vittoria.

In virtù del miglior piazzamento in classifica nella regular season, che li ha visti sopravanzare i triestini di 3 lunghezze, ai friulani padroni di casa basterà pareggiare e poi mantenere il risultato anche nell'appendice dei tempi supplementari. Non sono infatti previsti rigori, motivo per il quale l'undici di San Dorligo della Valle dovrà giocarsi le sue migliori carte alla ricerca di quel gol in più necessario per raggiungere l'obiettivo del mantenimento della categoria.

Gran parte delle speranze passano dalla freschezza della linea verde - tratto distintivo della rosa a disposizione di mister Maurizio Giacomin con tutti i giocatori nati dal 1998 in poi - e dagli spunti degli uomini offensivi. Su tutti la coppia del gol formata da Male e Gorla, ma anche D'Aquino, Mistron e i fratelli Guccione chiamati a pescare dal cilindro una giocata decisiva. Al contrario, per l'età media molto bassa, una delle insidie principali starà nell'inesperienza che è costata spesso punti durante la stagione nonostante una filosofia di calcio propositivo. L'altro ostacolo, non meno complicato, è dato dalle caratteristiche peculiari del Ruda, squadra maschia, quasi "cholista", e incentrata sull'agonismo. Nelle due sfide di campionato le due compagini si sono divise equamente la posta in palio. All'andata 4-1 in favore dei gialloblù, al ritorno 2-0 biancoverde con gol dei soliti Male e Gorla.