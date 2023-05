Calcio, Canciani (Figc Fvg): «All’Unione servono triestinità e un piano triennale. Merita più della serie C»

TRIESTE. «Non oso pensare a quello che sarebbe potuto succedere in caso di risultato negativo a Seregno: una città come Trieste merita un palcoscenico maggiore rispetto a una Lega Pro, figuriamoci giocare in serie D…».

Ermes Canciani, massima carica della Federcalcio del Friuli Venezia Giulia, ha quasi tirato un sospiro di sollievo dopo la salvezza conquistata in extremis dall’Unione: l’Alabarda in campo contro Chions e Cjarlins Muzane sarebbe stato davvero troppo. Per tutti.

Canciani, in città la serie B manca dal 2011. La A addirittura dal 1959. Trieste cosa ha in meno di Udine o Pordenone?

«Semplice: manca una famiglia o un pool di imprenditori locali, legati affettivamente al territorio, che si prenda a cuore le sorti di questa gloriosa società. Pozzo a Udine, Lovisa a Pordenone sono un esempio da seguire, un modello da ripetere. Per il resto, a Trieste, non manca nulla. Anzi. A partire dai tifosi».

Con Mario Biasin le premesse per veder risorgere la Triestina c’erano tutte. Un triestino, seppur emigrato in Australia, innamorato della città e della squadra. Poi la scorsa estate l’arrivo di Simone Giacomini, un romano invaghitosi della città. E delle sue potenzialità.

«Non ho conosciuto di persona il nuovo presidente rossoalabardato. Sicuramente ha investito finanziariamente su una rosa di giocatori che sulla carta, ad inizio campionato, era molto competitiva. Forse l’aver fatto tabula rasa della squadra dello scorso campionato è stato un azzardo, sicuramente lo è stato affidarla ad un allenatore come Bonatti, indubbiamente bravo, ma non esperto per questa categoria: al termine di un’annata difficile come questa Giacomini avrà maturato l’esperienza per non ripetere determinati errori come peraltro egli stesso ha ammesso al termine dello spareggio contro il Sangiuliano City».

L’amore verso la Triestina è molto forte da parte degli amanti del calcio triestino. Ma per retaggi del passato, legati ad una ingerenza nei vivai altrui, ancora oggi non tutti i club dilettantistici locali remano in favore dell’Alabarda. Come fare per cancellare questo campanilismo?

«So che la nuova proprietà è entrata in contatto con diverse società dilettantistiche della città e della provincia. Quando si parla di giovani, la questione preminente tra le società calcistiche è quella della fiducia e del dialogo. I saccheggi indiscriminati di giocatori presi dai club rionali o di paese per essere catapultati alla Triestina, come accaduto in passato, sono scorretti e creano solo problemi. Che possono durare anche anni».

Quasi ogni proprietà arrivata a gestire la Triestina ha lamentato la carenza di campi da gioco per allenamenti e per far crescere il settore giovanile.

«Concettualmente lamentarsi di non avere un campo di allenamento è una sorta di alibi. Detto questo è anche vero che lo Stadio Grezar è utilizzato in modo promiscuo tra Triestina e Fidal (la Federazione italiana atletica). Personalmente ritengo che il Grezar debba tornare ad essere utilizzato per il calcio e quindi affidato alla Triestina. L’atletica ha fortunatamente altre strutture».

Rivedremo un giorno la Triestina in serie A?

«Intanto Trieste deve puntare a ricalcare i campi della serie B. E poi tornare a sognare, come stanno facendo attualmente la città di Bolzano e l’Alto Adige grazie al Südtirol che si giocherà i play-off per andare in A. Per fare ciò ci vuole una programmazione seria, almeno di tre anni, con i giusti investimenti. E ci vuole tanta triestinità, che a questa società serve come il pane. In una città che può vantare di aver dato i natali a Rocco, Grezar, Maldini, Valcareggi, Ferrini, per citarne alcuni, la serie A è d’obbligo. E arriverà. Ne sono certo».