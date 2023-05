Cinque equipaggi dell’Adriaco nella Nazionale 420

TRIESTE Trieste si conferma fabbrica di talenti e campioni nella vela continuando una tradizione che vedrà ancora molti nostri giovani vestire anche quest’anno la maglia azzurra in diversi appuntamenti internazionali. Si sono infatti da poco concluse le fasi di selezione per la composizione delle squadre nelle classi Optimist e 420 e i risultati portano ancora una volta i velisti triestini alle luci della ribalta.

Nella classe Optimist brilla la stella di Tommaso Geiger (Circolo della Vela Muggia) che nell’ultima regata di selezione nelle acque toscane di Punta Ala ha conquistato la vittoria e il pass per il Mondiale di classe in programma in Spagna (Costa Brava, dal 15 al 25 giugno). Copione ancora migliore nella classe 420 dove, oltre alla qualità, emerge anche la quantità prodotta dai tecnici dei principali circoli del nostro Golfo. Lisa Vucetti (ex star della classe Optimist) in coppia con Vittorio Bonifacio (atleti della Società Velica Barcola Grignano) sbancano la classifica della ranking list nazionale (presenti 151 equipaggi) con meno della metà dei punti rispetto al primo degli inseguitori e vestiranno l’azzurro in Spagna in occasione del Campionato del Mondo di Alicante (21-29 luglio) e del Campionato Europeo in Polonia (Marina Gdynia, 3-10 luglio). Della spedizione mondiali ed europea faranno parte anche l’equipaggio barcolano di Matteo Mioni (SVBG) e Noah Barbiero (TPK Sirena) primi nella ranking under 17 maschile.

Lo Yacht Club Adriaco porta in dote alla Nazionale 420 ben otto velisti e cinque equipaggi, assumendo il ruolo di sodalizio italiano che in termini numerici darà il maggior contributo alle pattuglie azzurre di Mondiale ed Europeo. Per l’Adriaco saranno al via di entrambi gli eventi i fratelli Kim Francesco e Noè Magnani, Tristan Gardossi con il prodiere della Società Velica Oscar Cosulich Edoardo Finola, e l’equipaggio femminile composto da Aurora Ambroz (YCA) e Anna Tesser (Società Triestina della Vela). L’Adriaco porterà ai Mondiali anche altri due equipaggi femminili, quello delle sorelle Eugenia e Vittoria Schiavon e quello composto da Marta Benussi e Sofia Carini. Sempre in campo femminile nella sfida iridata sarà al via anche l’equipaggio della Società Nautica Pietas Julia con Margherita Pilan e Giulia Massari. Numeri importanti che confermano la scuola triestina come un costante punto di riferimento nel panorama velico e agonistico italiano. Risultati che nascono anche da nuove sinergie tra società: un percorso appena abbozzato, ma che in prospettiva futura può giovare a tutto il movimento. —