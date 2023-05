Quei tifosi della Triestina “nati per soffrire” dodicesimo uomo in campo in festa sotto la pioggia

SEREGNO “Nati per soffrire”. È ciò che recitava una piccola pezza comparsa tra gli spalti pochi istanti dopo che Tavernelli, in pieno recupero, aveva appena scagliato sotto l’incrocio il gol più importante della sua carriera regalando di fatto un’incredibile salvezza alla Triestina. Un metro quadrato di tessuto capace di racchiudere alla perfezione – in 3 parole e 15 lettere – il turbinio di emozioni vissuto dai 600 tifosi della Triestina giunti a Seregno per una giornata che giocoforza avrà per sempre un posto d’onore nelle pagine della storia alabardata.

Un gol di Tavernelli nel recupero regala alla Triestina la salvezza in serie C ciro esposito 13 May 2023 ciro esposito

Doveva essere – da previsioni del meteo – “una giornata uggiosa” come cantava Lucio Battisti, e alla fine lo è stata. Ma anziché essere “velenosa” come nella suddetta canzone, la Brianza è diventata come Dro e Lucca, teatro di un’impresa che resterà impressa per sempre negli occhi e nel cuore di chi era presente sugli spalti del “Ferruccio”.

La Triestina conquista la salvezza in serie C: la gioia dei tifosi in trasferta

Una presenza massiccia, quella dei tifosi alabardati, riscontrabile fin dalla mattina con alcune famiglie vestite di biancorosso allegramente a passeggio per le vie di Milano e palesatasi in tutta la sua imponenza nel pomeriggio di Seregno, tra chi ha scelto di presentarsi allo stadio in treno e con largo anticipo, chi ha raggiunto lo stadio con mezzi propri e chi, come il Centro di Coordinamento dei Triestina Club, ha raggiunto il settore ospiti a partita abbondantemente iniziata a causa degli errori di chi era preposto a scortarli in sicurezza e ha sbagliato... strada.

La Triestina vince contro il Sangiuliano e resta in serie C: le foto del match La Triestina sbanca Seregno battendo 2-1 il Sangiuliano City e conquistando la salvezza in serie C. I lombardi sono invece costretti alla retrocessione in serie D. Ecco le foto del match firmate da Grassi/Lasorte

Dopo il missile di Tavernelli, ecco i boati che hanno accompagnato le ultime giocate dei minuti di recupero: un contrasto vinto da Mbakogu, una palla fermata in sicurezza da Matosevic, un rilancio di Gori . Giocate accolte come reti da un pubblico che ha vissuto nelle ultime due settimane qualsiasi tipo di emozione, passando per tre volte nelle ultime quattro partite dall’inferno al paradiso nel giro di una manciata di secondi. E poi il triplice fischio, che ha dato il via alla festa durata per un’ora abbondante sotto la pioggia incessante nonostante i tentativi di guastarla da parte di chi non è evidentemente capace di accettare una sconfitta.

Triestina salva, le lacrime di mister Gentilini e una dedica speciale: «Questa impresa è per Billy Marcuzzi» Guido Roberti 14 May 2023 Guido Roberti

Fortunatamente, tutto è andato per il meglio. La festa è continuata negli autogrill lungo il viaggio di ritorno. Centinaia di triestini festanti ed uniti nel dare una risposta allo stesso Battisti che si chiedeva che sapore avesse una vita ben spesa. La risposta è semplice: una vita ben spesa è la capacità di resistere alle avversità nonostante tutto. In poche parole, neanche un minuto di non amore.