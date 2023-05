Calcio, rivoluzione Pro Gorizia: via l’allenatore Franti, a Maurizio Inglese il ruolo di ds

TRIESTE. E’ Maurizio Inglese l’uomo incaricato di costruire la Pro Gorizia che tornerà nella prossima stagione a dare la caccia al titolo in Eccellenza, e che avrà anche un nuovo timoniere in panchina.

E’ iniziata la rivoluzione, in casa biancoazzurra, con la società guidata dal presidente Franco Bonanno che ha annunciato ufficialmente l’ingaggio di Inglese nel ruolo di direttore sportivo per la stagione 2023/2024 e, contestualmente, la separazione da Fabio Franti, allenatore che ha guidato i biancoazzurri nelle ultime tre stagioni. Il suo sostituito sarà individuato probabilmente già nelle prossime ore proprio da Inglese, che arriva dall’esperienza come direttore sportivo dell’ambiziosa Cormonese in Promozione per sostituire Maurizio Valdiserra, che all’indomani dell’ultimo turno di campionato aveva annunciato le sue dimissioni. Per Inglese, peraltro, si tratta di un ritorno in biancoazzurro, dopo l’avventura già vissuta sino al 2019 al “Bearzot”.

“Maurizio Inglese sarà il nostro direttore sportivo per il 2023/2024, ed è già al lavoro per impostare il nuovo progetto della Pro Gorizia, improntato a crescere ulteriormente, e che vedrà la prima squadra operare in stretta collaborazione con il settore giovanile”, spiega il presidente della Pro Gorizia Franco Bonanno, che ringrazia Maurizio Valdiserra “per l’ottimo lavoro svolto in questi anni”, e fa lo stesso anche congedando quello che è ormai il suo ex allenatore.

“Tra i cambiamenti decisi di concerto con il nuovo direttore sportivo c’è anche quello relativo alla guida tecnica, che individueremo a breve – dice ancora Bonanno -. Siamo grati a Fabio Franti e a tutto il suo staff per ciò che è stato fatto nelle ultime tre stagioni, e gli auguriamo i migliori successi futuri nel calcio, che Franti ama in modo viscerale, con la passione che ha sempre messo al servizio della Pro Gorizia sino a qui”.

Per quanto riguarda il progetto sportivo e gli obiettivi della Pro Gorizia 2023/2024, Bonanno ha le idee chiare. E sono ancora ambiziose. “Vogliamo puntare a vincere il prossimo campionato – dice -, e al tempo stesso proseguire nella crescita e nel miglioramento del settore giovanile. Inglese si sta già adoperando per questo, e sarà fondamentale ovviamente anche definire gli impianti e una logistica adeguata alle nostre esigenze”.

Da valutare, a questo punto, anche la situazione della rosa: se la Pro cercherà ovviamente di blindare i suoi “gioielli” (diversi dei quali reduci da infortuni piuttosto seri), qualcuno potrebbe anche partire. E chissà a questo punto se troverà subito una nuova sfida anche mister Fabio Franti, che intanto saluta i colori per i quali ha lottato in questi anni. “Prendo atto della decisione che la società mi ha comunicato – dice Franti -. Ci siamo confrontati fino all’ultimo, ma le rispettive posizioni non combaciavano più, e di qui è arrivata questa soluzione. Guardo avanti, nel calcio è così, e porto via con me il ricordo di un’esperienza positiva: è stato un onore allenare la Pro Gorizia, e mi ha gratificato tanto l’affetto e il riconoscimento arrivato dai tifosi”.