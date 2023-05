Pallacanestro femminile, la triestina Futurosa retrocessa in B

TRIESTE Dopo un solo anno, al termine di una stagione che per la sua evoluzione lascia spazio a un oggettivo rammarico, Futurosa saluta la serie A.

Retrocessione sancita ieri dalla sconfitta casalinga subita al Dome contro Carugate, formazione che con il successo strappato a Trieste chiude la serie sul 2-0 e festeggia la permanenza nella categoria. Nel match decisivo le ragazze di Scala hanno lottato per un tempo poi, nel terzo quarto, si sono arrese quasi senza lottare, hanno subito la personalità di un'avversaria che ha mostrato maggior compattezza e determinazione andando a prendersi con merito la salvezza. Nel segno di Miccoli l'avvio delle rosanero che grazie alla spinta del suo pivot conduce nei primi minuti toccando prima il 6-5 al 5' poi il 12-11 all'8'. Bomba di Usuelli e canestro di Morra per l'allungo di Carugate che sale 12-16 costringendo Scala al time-out. Futurosa abbassa il quintetto inserendo Streri per Camporeale con Bosnjak a giostrare da ala forte e sono due iniziative della croata a riportare le padrone di casa in parità. Nuovo allungo ospite negli ultimi secondi del quarto e parziale sul 16-20 dopo 10' di partita. Angelini per il più 6 Carugate dopo oltre due minuti di secondo quarto.

Minuti di sterilità offensiva per Futurosa che inserisce Cumbat per Bosnjak e si sblocca con le triple di Camporeale e Streri che riportano il risultato in parità. Time out delle ospiti che riprendono in mano l'inerzia della partita allungando prima sul 24-29 e poi sul 26-32 grazie al due più uno firmato Morra. Il rientro con canestro di Miccoli e la tripla di Camporeale riporta sotto le padroni di casa poi i canestri di Usuelli e Diotti chiudono il primo tempo sul 31-36. Sette punti di Nespoli nei primi 3' di ripresa e Carugate vola sul +10, 33-43, mettendo le mani sul match. Time out Futurosa, si riparte con l'errore di Sammartini e la tripla di Morra a scavare ancora di più il divario. Croce e Streri per Sammartini e Bosnjak per cercare di dare la scossa ed è la tripla di Streri a tenere in vita Futurosa con il 36-48 del 25'. Squarcio di luce che dura poco perchè Carugate torna a spingere con decisione toccando il massimo vantaggio sul più 20 di fine terzo quarto. Ultimo parziale senza storia, Carugate continua a segnare con precisione dalla distanza e controlla senza difficoltà un'avversaria che non ha più energia fisiche e nervose per tentare la rimonta controllando il match e chiudendolo agevolmente sul 55-70. —