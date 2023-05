La velista triestina Clapcich trionfa nella quarta tappa della Ocean Race

NEWPORT. «Adesso un bel panino con l’aragosta, che qua a Newport è una vera specialità, poi una doccia, che dopo 17 giorni in barca… serve, e poi tanto tempo con la famiglia!».

La triestina Francesca Clapcich e i suoi compagni del team 11th Hour hanno appena vinto la quarta tappa della Ocean Race, la regata attorno al mondo per equipaggi, la Itajiaì (Brasile)-Newport (Stati Uniti) e la felicità, a bordo dell’Imoca 60 Malama, è davvero grande: è la prima vittoria di tappa del team in questa edizione della Ocean e Newport è la sede dello yacht club di appartenenza di 11th Hour per cui il successo in casa era obiettivo assoluto per lo skipper Charlie Enright e i suoi ragazzi. Francesca compresa.

«Io stessa ormai vivo negli Stati Uniti, e americana è la mia famiglia. Questa vittoria la volevo tantissimo», racconta la velista nata a Trieste.

Ma non è stato certo un successo facile, con una vittoria in volata visto che dopo oltre 17 giorni di navigazione la barca seconda classificata, la tedesca Malizia, ha toccato terra con appena 33 minuti di ritardo.

Queste 5.500 miglia nautiche (ossia oltre 10.200 chilometri) tra Itajiaì e Newport sono state segnate da situazioni assolutamente drammatiche, due barche (la svizzera Holcim PRB e la francotedesca Guyot team Europa) hanno disalberato venendo costrette al ritiro, gli equipaggi sono passati da situazioni di burrasca ad altre praticamente senza vento nel giro di pochissime miglia in un’altalena davvero pazzesca di emozioni.

«Non era certo la tappa più lunga della Ocean – dice Francesca appena scesa in banchina – ma di certo è stata una delle più incredibili, con molte transizioni meteo fino alla situazione di zero vento proprio qua, davanti a Newport. A bordo abbiamo lavorato molto per massimizzare le prestazioni, è stata proprio una tappa bella dura. Del resto credo dica tutto che alla fine soltanto 10 miglia ci hanno diviso dalla seconda classificata, Malizia».

Terza, più staccata, invece, l’altra superstite, dopo i due ritiri di Holcim e Guyot, la francese Biotherm.

E adesso la classifica generale è davvero cortissima in testa: Holcim è prima con 19 punti, 11th Hour e Malizia sono entrambe a quota 18, Biotherm ha 13 punti e Guyot (che già aveva dovuto ritirarsi anche nella terza tappa) rimane a quota 2.

La prossima tappa, con partenza prevista per domenica 21 maggio, prevede le 3.500 miglia nautiche (circa 6.500 chilometri) per attraversare l’Oceano Atlantico e arrivare in Danimarca, ad Aarhus: è però previsto anche un cancello intermedio e quindi la tappa avrà in realtà un doppio punteggio.