Ginnastica, l’Artistica ‘81 Trieste va in finale

TRIESTE Con un terzo posto nella serie A1 di ginnastica artistica femminile, la squadra dell’Artistica ’81 Trieste conquista anche quest’anno la Final Six, la finale che vedrà affrontarsi a Napoli i sei team migliori della stagione.

E la società presieduta da Fulvio Bronzi festeggia i 22 anni brillando tra le compagini della massima serie italiana, una soddisfazione frutto di grande impegno e lavoro, e di un gruppo di atlete che, modificandosi nel tempo, ha sempre dato il massimo sul campo di gara.

E anche quest'anno i risultati non si sono fatti attendere.

Ad Ancona la formazione con Vittoria Usoni, Anna Danieli, Giovanna Novel, Benedetta Gava, Emma Puato, Maddalena Magrini con il prestito Sofia Tonelli, sale sul terzo gradino del podio dopo una prestazione impeccabile, senza sbavature, conquistando così il quarto posto nella classifica generale e staccando il pass per la finalissima, prevista il 27 e 28 maggio al PalaVesuvio di Napoli.

Ad allenare il gruppo come sempre Diego Pecar e Carolina Pecar, e poi Silvia Olivieri, allenatore di Sofia, e Teresa Macrì in veste di giudice durante il campionato.

"Dopo qualche acciacco durante le date passate, finalmente abbiamo messo in campo la squadra al gran completo - spiega Diego Pecar - con un gran bella gara, le ragazze non hanno sbagliato nulla. A portare tutti e quattro i punteggi sugli attrezzi è stata Benedetta, con un volteggio strepitoso. Emma ha concluso un'ottima competizione, dimostrando ancora una volta le sue doti, molto bene anche Giovanna e anche Maddalena ha dato il suo contributo al gruppo. Ora si ricomincia da zero. Nella finale tutto si rimette in gioco. Ma al di là della classifica l'obiettivo sarà divertirsi, già la conquista della final six è un risultato importante".