La Triestina non supera il primo round dei play-out: finisce 0-0 col Sangiuliano

TRIESTE. Non basta un pubblico eccezionale (6.500 al Rocco) a spingere la Triestina a una vittoria nel primo round dei play-out per restare in serie C. Il match finisce in parità con l’Unione che non sa approfittare della chance casalinga. Contro il Sangiuliano City Gentilini imposta un primo tempo a ritmi bassi nel quale il centrocampo lombardo riesce a coprire tutti gli spazi.

Nella ripresa la partita è più vivace ma sono gli ospiti ad andare per primi vicino al gol con un palo di Fusi. La risposta arriva da una mezza rovesciata di Masi che si stampa sulla traversa. Gentilini si gioca il tutto per tutto nel finale con gli ingressi di Mbakogu, Minesso e Felici chiudendo con una prima linea a quattro.

E nel finale Malomo ha la palla del possibile vantaggio ma Grandi è bravo a respingere di piede. Il Sangiuliano non ruba niente. L’unica certezza è che sabato prossimo la Triestina per non finire in D dovrà solo vincere a Seregno.