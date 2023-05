Pallacanestro Trieste, domenica la diretta della partita sull’Allianz wall aperta ai tifosi

TRIESTE. Per Trieste, sempre. Fino alla sirena degli ultimi 40 minuti di questo campionato. L'Allianz Dome apre le sue porte ai tifosi domenica 7 maggio a partire dalle 17:15 per vivere l'ultima partita della stagione 2022-2023 in un finale ancora tutto da scrivere per la Pallacanestro Trieste, che sul campo di Brindisi dovrà conquistare la permanenza in Serie A. Occhi puntati anche sugli altri campi del campionato LBA da cui si aspettano i risultati di Napoli, Reggio Emilia e Scafati per determinare la classifica che vede al momento i biancorossi occupare la 12esima piazza a pari punti con le due formazioni campane.

Pallacanestro Trieste chiama a raccolta i suoi tifosi, nella casa del basket di Trieste, per vivere insieme l'ultima fondamentale sfida di questa stagione sull'Allianz Wall, uniti, come lo siamo sempre stati, affinché il nostro tifo da Trieste raggiunga i nostri ragazzi fino a Brindisi.

Per assistere alla partita New Basket Brindisi-Pallacanestro Trieste sarà sufficiente presentarsi all'ingresso del palazzetto in Via Flavia 3 a partire dalle 17:15. L'ingresso sarà gratuito e i posti disponibili saranno quelli del primo anello.