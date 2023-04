Pallanuoto, gara-1 di semifinale scudetto: Orchette sconfitte con onore dalla Sis Roma

TRIESTE. Trieste gioca, Roma segna. Il primo valzer delle semifinali scudetto di Serie A1 femminile cade nelle mani delle giallorosse che con un incoraggiante 12-7 (1-1, 4-1, 4-3, 3-2) mettono un braccio in finale. Alla Pallanuoto Trieste non bastano 10’ di intensità per spaventare le padrone di casa che dopo aver subito il giro palla delle orchette, due volte avanti sul tabellone in avvio, apparecchiano un break incontrastabile lasciando al palo la squadra di Zizza, in comprensibile difficoltà contro una squadra che in campionato ha perso solo una volta.

Poco dopo il primo giro di lancette, Santapaola non si fa sfuggire l’occasione in superiorità numerica e con il destro scaraventa la sfera alle spalle di Eichelberger. Lo 0-1 spiazza la squadra di Capanna, costretta a rivedere i piani partita per un inizio arrembante delle rosalabardate. Metabolizzato il passivo, Di Claudio è brava a chiudere in gol un’azione sviluppatasi sulla sua verticale, non senza sfruttare il rimbalzo che mette ko Sparano.

In avvio del secondo periodo, Sparano ipnotizza un rigore dando via all’azione che manda in porta Klatowski per il secondo vantaggio alabardato mentre Roma recupera ancora una volta con Di Claudio. Le squadre si equivalgono a ragione di un risultato che sottolinea il gran disimpegno difensivo di entrambe le fazioni, attente a non scoprirsi e creare varchi per favorire le dirimpettaie. In uno di questi si inserisce Nardini che per la prima volta porta le padrone di casa in avanti. Il 4-2 arriva quasi a metà gara, grazie alla controfuga che permette ad Andrews di andare in rete, prima del +3 messo dentro da Picozzi praticamente sul gong.

Nella terza frazione, Roma fa Roma e mette dentro anche il 6-2 che si intesta Giustini dando respiro alla formazione di casa che prova lo scatto in avanti. De March ossigena le speranze alabardate, smorzate dal 7-3 di Andrews ma Trieste è viva e un buon fraseggio a porta alla rete di Zizza che ripristina il –3 a metà parziale. Picozzi replica e Andrews infierisce con il rigore che vale il 9-4 mentre Santapaola chiude il periodo. Tabani manda le sue in doppia cifra segnando anche l’11-5 e dall’altra parte ci pensano ancora Santapaola e Klatowski ad alleggerire il risultato. L’ultima parola è di Giustini con il 12-7 che manda in soffitta gara-1.

Trieste e Roma torneranno in acqua sabato (alle 18.30 alla “Bianchi”). L’eventuale gara-3 a Roma, il 3 maggio. Dall’altra parte del tabellone, l’Ekipe Orizzonte ha battuto Padova 7-10.