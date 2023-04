Calcio, Torneo delle Nazioni: a Gradisca c’è Italia-Messico Under 15

GRADISCA. Tutto pronto al campo base di Gradisca e sui campi di Fvg, Austria e Slovenia per la XIXª edizione del “piccolo mondiale” di calcio giovanile. Il Torneo delle Nazioni vedrà protagoniste le categorie U15 maschile e U17 femminile.

Il programma di martedì 25 aprile: gara inaugurale Italia-Messico (Gradisca, 18), Slovenia-Emirati Arabi Uniti (Nova Gorica, 17), Eire-Repubblica Ceca (Cesarolo, 18), Portogallo-Norvegia (Kotschach–Mauthen, 17). L’ingresso a tutti i match sarà gratuito.

Sono 16 i team presenti: 12 maschili (Slovenia, Austria, Messico, Portogallo, Irlanda, Norvegia, Repubblica Ceca, Macedonia del Nord, Romania, Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita, Italia), 4 femminili con Italia, Slovenia, Macedonia del Nord, Bosnia ed Erzegovina.

La nazionale azzurra U15 è campione in carica: nella passata edizione, battendo 3-0 la Repubblica Ceca, ha riportato il trofeo in bacheca 14 anni dopo l’ultimo successo. Il ct Massimiliano Favo ha convocato 22 calciatori. L’Italia scenderà in campo oggi alle 18 contro i messicani e domani alle 18 contro i macedoni. Semifinali e finali sono in programma il 29 aprile e il primo maggio.

La rosa degli azzurri. Portieri: Matteo Farronato (Inter), Alessandro Longoni (Milan). Difensori: Leonardo Noah Bovio (Inter), Lorenzo Calvani (Lazio), Mattia Marello (Udinese), Andrea Natali (Barcellona), Matteo Palma (Udinese), Luca Reggiani (Sassuolo), Pietro Semino (Sampdoria), Samuele Tavanti (Empoli). Centrocampisti: Cristian Acatullo (Sassuolo), Nicolò Ballabio (Monza), Oliver Blini (Empoli), Christian Comotto (Milan), Vincenzo Damiano (Atalanta), Simone Lontani (Milan), Antonio Pirrò (Udinese), Vincenzo Prisco (Napoli). Attaccanti: Danilo Busiello (Empoli), Thomas Campaniello (Empoli), Samuele Inácio (Atalanta), Edoardo Zanaga (Empoli).

Attesa alle stelle anche per le ragazze azzurre. L’Italia partecipa con la rappresentativa U16, quindi di un anno più giovane, al quadrangolare Female Fooball Tournament in programma dal 28 aprile al 3 maggio. Il tecnico federale Viviana Schiavi ha convocato 22 calciatrici. Al “Cosulich” di Monfalcone il 29 aprile alle 18 l’esordio con la Macedonia del Nord. La rosa delle azzurre. Portieri: Irene Bucci (Hellas Verona), Giulia Mazzocchi (Sampdoria). Difensori: Giuliana Falzone (Palermo), Emma Lombardi (Fiorentina), Gaia Massa Boa (Juve), Martina Paniccia (Roma), Arianna Pieri (Roma), Sofia Pomati (Milan), Francesca Randazzo (Sassuolo), Michela Venturini (Inter). Centrocampiste: Benedetta Bedini (Fiorentina), Anna Cavallaro (Inter), Maya Cherubini (Roma), Eleonora Ferraresi (Juve), Stella Ieva (Roma), Giulia Robino (Juve). Attaccanti: Alice Bertola (Atalanta), Esmeralda Di Bello (Juve), Giulia Galli (Roma), Michela Mariotti (Juve), Mariarita Pensante (Fiorentina), Rosanna Ventriglia (Roma).