Mujalonga sul Mar, nella gara di Muggia vincono il keniano Lengen e la slovena Fink

MUGGIA. A Muggia nella mattinata di oggi, domenica 23 aprile, nella gara maschile ha vinto la ventesima edizione della Mujalonga sul Mar il keniano Lolkurraru Lengen con il tempo di 29:12 sul percorso di dieci chilometri. Nella gara femminile a vincere è stata la slovena Anja Fink con il tempo di 35:04. Pronostici rispettati: sia il keniano che l’atleta slovena erano i favoriti.

La manifestazione è curata dall’Asd Trieste Atletica Aps in collaborazione con il Comune di Muggia. I partecipanti hanno corso sul lungomare muggesano per poi entrare, per il giro di boa, all’interno della base logistica militare del Lazzaretto e successivamente fare ritorno verso l’arrivo predisposto in piazzale Lodovico Salvatore.

Alle 11 è poi partita la Family Color Run sul percorso di 5 chilometri.

La partenza della Family Run (Foto Lasorte)