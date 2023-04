Triestina Calcio ai play-out: gli alabardati si giocheranno la salvezza con il Sangiuliano

Ciro Esposito inviato a Crema

Non è finita. La Triestina è viva grazie a un gol di Adorante al 49’ in una partita che comunque vada passerà alla storia con la più incredibile delle rimonte. L’Unione per non precipitare in D e conquistare i play-out doveva vincere contro la Pergolettese e lo ha fatto nel modo più impensabile e bello. A 20’ dal termine la rete di Saccani aveva messo un sepolcro sulla possibile salvezza. Poi la rete di Felici e infine il colpo di testa di Adorante in pieno recupero. Una vittoria davvero per cuori forti e si va avanti.

Sabato 6 maggio l’Unione si giocherà il primo round salvezza con il Sangiuliano di Gautieri. Onori ai ragazzi di Gentilini e avanti così dopo una partita epica.

Nell’altro play-out Albinoleffe-Mantova.

Piacenza retrocesso in serie D.