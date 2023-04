Triestina Calcio, la mediana è corta. Pezzella e Felici possibili armi in corsa

TRIESTE. La Triestina si prepara all’ultima trasferta della regular season, sperando che non sia anche l’ultima della stagione. Dalla partita di sabato 22 aprile a Crema contro la Pergolettese (inizio alle 17.30), passa il destino dell’Unione: play-out o retrocessione diretta. Per andare a caccia della vittoria che assicurerebbe alla Triestina gli spareggi salvezza (con un pareggio servirebbero risultati concomitanti, con una sconfitta quasi un miracolo), Gentilini dovrà trovare il giusto equilibrio fra la conferma della consolidata solidità difensiva e la possibile necessità di una maggior spregiudicatezza offensiva, quantomeno se le cose a un certo punto si mettessero male. Rispetto alla partita con il Sangiuliano però, oltre all’infortunato Crimi, mancheranno anche gli squalificati Masi e Gori, cosa che porta a scelte più limitate e a un’emergenza a centrocampo. È decisamente improbabile comunque che Gentilini ritocchi il suo assetto e del resto alla fine della partita con il Sangiuliano è stato chiaro: la questione del gol non si risolve mettendo più attaccanti in campo. Tra l’altro, parecchie volte le squadre messe in campo dal tecnico hanno creato molto di più di quanto raccolto, rischiando poco in fase difensiva. Pertanto, se si creano 5-6 palle gol senza subirne come è stato contro il Sangiuliano, perché cambiare? C’è solo da sperare che qualcuna di quelle palle vada finalmente in rete. Ma qui diventa anche una questione di interpreti, e forse sotto questo aspetto qualcosa di più si può osare, magari a partita in corso. Ma come si diceva stavolta le scelte sono più limitate. Davanti a Matosevic la coppia centrale sarà formata da Malomo e Piacentini, con Germano a destra e Rocchetti a sinistra (Ciofani possibile jolly per entrambe le fasce). In mezzo al campo la coppia dovrebbe essere quella Celeghin-Lollo, il problema è che sono gli unici centrocampisti di ruolo, per cui Pezzella potrebbe essere tenuto di rincorsa per giocare in questa posizione. Le altre alternative sarebbero Lovisa o uno spostamento di Germano. Gli esterni dovrebbero essere sempre Tessiore e Paganini con Tavernelli in appoggio a Mbakogu. Ma ci sono due possibili iniezioni di qualità da giocarsi, almeno a partita in corso se serve una svolta, ovvero Felici e Pezzella. Quest’ultimo, pur con dei limiti sotto altri aspetti, è forse il solo nella rosa ad avere i piedi educati per trovare il passaggio geniale o una giocata spiazzante, ma con la penuria di centrocampisti potrebbe essere costretto a fare appunto il vice di Lollo, e non ad agire più avanzato. A quel punto la carta da giocarsi in avanti potrebbe essere Minesso (oltre ad Adorante ovviamente), nella speranza che risorga dopo un’annata anonima. Quanto a Felici, con la sua abilità nell’uno contro uno può portare quella superiorità numerica che potrebbe fare la differenza. Insomma equilibrio e spregiudicatezza andranno mixati con il bilancino, a seconda dei momenti. Poi c’è la questione dei numerosi diffidati (Lollo, Germano, Piacentini e Rocchetti) che con un cartellino giallo rischiano di saltare l’andata dei play-out. Ma questa non è certo la partita in cui fare calcoli: ci si gioca tutto e il futuro è da conquistare.