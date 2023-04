Pallamano Trieste, sorteggiati i gironi: ecco le avversarie sulla strada per la A Gold

TRIESTE. Si è svolto giovedì 20 aprile a Roma, nella sede federale dello Stadio Olimpico, il sorteggio che ha definito la composizione dei gironi delle Figh Finals di Serie A2 maschile, all’esito delle quali saranno legate le due promozioni in Serie A Gold e le quattro nella nuova A Silver. Le due competizioni, giunte al termine della regular season dei Gironi A, B e C, si disputeranno a Chieti da mercoledì 3 a domenica 7 maggio. Pallamano Trieste inserita in un girone che riproporrà gli scontri già visti nella prima fase contro Appiano e Molteno. La quarta squadra, la Genea Lanzara, avversaria che ha dominato il girone C. Nell'altro raggruppamento inserite Macaci Cingoli, Tecnocem San Lazzaro e Camerano, che hanno chiuso ai primi tre posti il girone B. A loro si aggiungeranno i siciliani dell’Orlando Haenna, secondi dopo la fase a orologio del Girone C.

LA FORMULA Le gare della fase preliminare si disputeranno tra mercoledì 3 e venerdì 5. Le prime due di ciascun gruppo accederanno alle semifinali di sabato 6 maggio, decisive per assegnare le due promozioni alla Serie A Gold. Il 7 la finale per conquistare la Coppa Italia di A2. Tutte le compagini eliminate nella manifestazione saranno comunque certe di disputare la Serie A Silver.

IL PROGRAMMA Esordio per Trieste il 3 maggio alle 20 contro Lanzara. Giovedì alle 16 secondo match contro Appiano, venerdì 5 maggio match probabilmente decisivo alle 18 con Molteno.

UNDER 17 Tre triestini, Orfeo Giorgi, Pietro Lo Duca e Nicholas Trost convocati per il raduno della nuova Italia che dal 24 al 29 aprile parteciperà ai Campionati Mediterranei di categoria ad Hammamet, in Tunisia. Sarà la prima uscita ufficiale della Nazionale appartenente al biennio 2006/07 che nella prossima stagione competerà per rientrare tra le qualificate agli Europei. Alla competizione giovanile prenderanno parte 14 squadre: oltre agli azzurrini e ai padroni di casa, anche Algeria, Croazia, Egitto, Francia, Grecia, Kuwait, Arabia Saudita, Montenegro, Marocco, Romania, Spagna e Turchia. La competizione si svilupperà attraverso una fase preliminare con due gironi, seguita dalle semifinali per le prime due e dalle gare di piazzamento per tutte le altre.