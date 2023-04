Pugilato, tricolore per il triestino Luca Chiancone

Un pugile triestino sul trono tricolore dei pesi medi. Nel combattimento svoltosi a Santa Marinella (Roma) per il titolo vacante della categoria il triestino Luca Chiancone ha sconfitto Giovanni Rossetti per ko al primo round. Il match è durato in tutto un minuto e mezzo.

Chiancone subito all’attacco spedendo al tappeto Rossetti che si rialza, cerca la replica ma con un altro destro il triestino spedisce nuovamente l’avversario al tappeto. Conteggio definitivo e braccio alzato per Chiancone che finora aveva un bilancio di otto vinte e una sconfitta.