Stangata del Tribunale federale alla Pallacanestro Varese, avversaria di Trieste: -16 punti

VARESE. Stangata del Tribunale federale sulla Openjobmetis Varese prossima avversaria della Pallacanestro Trieste al Dome. Il Tribunale ha inflitto al club biancorosso ben 16 punti di penalizzazione. La decisione è stata presa in seguito al deferimento della Procura federale per atti di frode sportiva e illecito sportivo. La penalizzazione, da scontare nel campionato in corso e che fa scendere la società lombarda dal 5° posto all’ultima posizione a 12 punti a sole 5 giornate dalla conclusione della regular season, è dovuta come si legge nel comunicato diramato alla Fip “per non aver ottemperato al pagamento di tutte le obbligazioni nei confronti di tesserati contrariamente a quanto prodotto in sede di ammissione al campionato di serie A 2022-2023”.