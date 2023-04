Pallacanestro Trieste, corsa salvezza per sei squadre

TRIESTE. Cinque giornate ancora da disputare, duecento minuti alla fine di una stagione che non finisce di regalare sorprese. La lotta salvezza si accende dopo un ultimo turno che ha accorciato la classifica e cambiato ancora una volta gli equilibri di una corsa a sei nella quale Trieste e Treviso mantengono un esiguo ma prezioso margine di vantaggio nei confronti delle inseguitrici.

Calendario non semplice per nessuna delle squadre coinvolte ma, lo ha dimostrato Napoli passando alla Segafredo Arena contro la Virtus, in questo momento del campionato non esistono risultati scontati. E proprio il cammino balbettante delle prime della classe (sei sconfitte per Bologna e sette per Milano a questo punto del campionato sono un'enormità), condiziona inevitabilmente gli equilibri in coda.

POLEMICHE A SCAFATI

Veleno e polemiche dopo l'ultimo turno, ad accendere la miccia, le dichiarazioni di coach Vitucci al termine della sfida persa da Brindisi sul campo della Givova. Sotto accusa la decisione della terna arbitrale sul fischio che ha deciso la partita: lo sfondamento di Bowman su Stone che ha cancellato il canestro del sorpasso pugliese e regalato la vittoria ai campani. «L'ultimo fischio non esiste al mondo, sembra già deciso, non è mai fallo di sfondamento - le parole di Vitucci - Può essere una "no call" o fallo del difensore». E, in relazione a un finale di gara nel quale, inevitabilmente, si sono alzati i toni, ha aggiunto: «Tutta quella gente in campo e dentro gli spogliatoi non si può vedere, mettere le mani addosso ai giocatori in una partita di pallacanestro non può accadere. Dispiace per l'ambiente di Scafati ma è inaccettabile».

PROVVEDIMENTI

Viste le dichiarazioni di Vitucci e, soprattutto, le immagini rimbalzate al termine della partita tra Givova e Happycasa, si aspettavano con curiosità i provvedimenti disciplinari anche alla luce di quanto successo la scorsa settimana a Trieste dopo il match contro la Virtus Bologna. Lascia senza parole quanto deciso dal giudice sportivo, che ha punito Scafati con un ammenda da 2mila euro per "offese e minacce collettive e frequenti nei confronti di tesserati avversari". Nessuna traccia dell'invasione di campo a fine gara, decisione che cozza con il buon senso e soprattutto conferma come in questo campionato si usino pesi e misure differenti a seconda delle situazioni. Se massima severità deve essere (come è successo a Trieste con la squalifica dell'Allianz Dome per un turno), massima severità sia per tutti e su qualsiasi campo. A proposito, a Vitucci sono state inflitte 3mila euro di multa...La Procura federale ha aperto un’inchiesta.

LA SFIDA CONTRO VARESE

Archiviata la sconfitta di Trento, coach Legovich prepara il match di domenica contro la Openjobmetis. L'obiettivo recuperare la rosa al completo per andare a caccia di un successo fondamentale per il futuro biancorosso. Continua la prevendita, con la biglietteria di via Miani disponibile fino a sabato con orario continuato dalle 10 alle 19. Tagliandi acquistabili anche on line sul circuito Vivaticket.