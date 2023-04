In mostra vent’anni di basket a Trieste con le foto di Francesco Bruni

TRIESTE “20 anni di fotografia del basket a Trieste”: è il titolo della mostra del nostro Francesco Bruni, fotografo professionista, inaugurata all'interno dell’Allianz Dome. Alla presentazione del nuovo allestimento erano presenti l'assessore alla Cultura Giorgio Rossi e il vicepresidente e gm della Pallacanestro Trieste, Mario Ghiacci.

Rossi ha sottolineato la capacità di Francesco Bruni, che silenziosamente, in tutti questi anni ha lavorato dietro alle quinte, riuscendo a cogliere gli attimi più significativi delle azioni di gioco del basket; come solo un vero e proprio artista riesce a fare. “Complimenti a uno dei vecchi titani della fotografia e grazie per le bellissime immagini”.

Mario Ghiacci ha sottolineato il lavoro svolto dal fotografo in tutti questi anni, un lavoro partito a metà degli anni '90.

Le foto, già oggetto nel 2017 di una esposizione all’Itis, ripercorrono 20 anni di storia della Pallacanestro Trieste, dal ritorno di Stefanel, datato fine 1994, ai giorni nostri, con una novantina di fotografie.

Una carrellata di immagini che racconta l'evoluzione delle tecniche negli anni: dalla pellicola al digitale, impreziosita da “spunti” in bianco e nero per i quotidiani del tempo, in una mostra che racchiude tutta la passione di quello che è da oltre venti anni è il fotografo del basket triestino.