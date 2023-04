Calcio Dilettanti, il Sant’Andrea San Vito è vivo: Semplice e Bovino piegano il Mariano

TRIESTE. Il Sant’Andrea San Vito vince una partita importantissima nella lotta per la salvezza. Il 2-0 rifilato al Mariano vale il sorpasso in classifica alla stessa compagine friulana con cui adesso è anche in vantaggio negli scontri diretti dopo il pareggio dell’andata.

Nelle ultime tre giornate dovrà cercare di mantenere questa posizione per avere il play-out in casa con due risultati su tre a disposizione, non sarà ovviamente facile in quanto lo stesso Mariano è un punto sotto e l’Aquileia è a tre lunghezze. Guardandola in maniera pessimistica però attenzione a non farsi superare da entrambe perché in quel caso rischierebbe la retrocessione diretta.

Sant’Andrea San Vito-Mariano era alla vigilia una partita da tripla e per quanto fatto vedere dalle due compagini nella sfida in effetti poteva finire in tutti i modi. La buona sorte ha baciato i triestini che nella seconda frazione sono stati salvati da tre pali. Nel primo tempo qualcosa in più per gli ospiti, da ambo le parti si cerca di costruire gioco ma arrivati negli ultimi sedici metri tutto svanisce. Due le annotazioni. Al 25’ Olivo entra in area da destra ma calcia debole e centrale. Al 44’ i triestini passano in vantaggio con un tocco di Semplice, classe 2004, che da un passo dentro l’area trova l’angolino a mezza altezza.

Al 6’ della ripresa la compagine di Busetti si salva miracolosamente: Tulisso dal limite in diagonale colpisce il palo, irrompe Stacco che a porta praticamente vuota centra l’altro montante. Al 18’ Masserdotti in un due contro uno da buona posizione sfiora il legno. Poi tentativi ancora per Masserdotti e per Semplice, entrambi parati. Al 38’ il pari del Mariano sembra cosa fatta, Dall’Ozzo di testa anticipa tutti ma è ancora il palo a dire di no. Al 43’ pregevole giocata dello stesso Masserdotti che vince un contrasto a centrocampo e offre un bel pallone a Bovino, dribbling e tiro a giro vincente per il 2-0.