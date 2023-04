Calcio Dilettanti, il derby goriziano è della Juventina: un lampo di Goz affonda la Pro

GORIZIA. La Juventina vince con un gol di Goz al tramonto del primo tempo e si prende in un colpo solo il derby con la Pro Gorizia e una grande fetta della salvezza.

Calcolatrice e calendario alla mano (c’è ancora uno scontro diretto tra Pro Cervignano Muscoli e Tricesimo che si toglieranno punti a vicenda) la “Juve” ha davvero quasi la certezza matematica di evitare il quartultimo posto, mentre manca ancora l’ufficialità per quel quintultimo che rappresenta un rischio in caso di discesa dalla D del Torviscosa. Insomma, dettagli.

Di contro la Pro Gorizia lascia con ogni probabilità sul campo di Sant’Andrea le ultime speranze di inseguire il secondo posto e i play-off nazionali (la matematica la tiene in corsa, la logica meno), ma lo fa a testa altissima.

È stato un derby vibrante ed equilibrato, spigoloso ma corretto. Al primo affondo di Marco Piscopo al 4’ ha risposto Yassin Msatfi all’8’, sull’esterno della rete, prima di due grosse emozioni: all’11’ ancora Msatfi è stato anticipato di un soffio quando era ad un passo dal gol su cross di Duca, e al 15’ uno destro improvviso e terrificante di Hoti dalla distanza ha fatto tremare la traversa di Bruno. Lo stesso portiere ha dovuto anticipare ben fuori dalla sua area prima Furlani e poi Selva lanciati in profondità, mentre il collega Piazze Vicini ha dovuto districare un paio di mischie generate dagli assoli di Gambino e Msatfi sulla linea di fondo. Poi, ad un soffio dal riposo, l’episodio decisivo: palla profonda per Selva sul filo del fuorigioco e difesa della Pro Gorizia sorpresa, con il numero nove che ha appoggiato verso Goz sull’uscita di Bruno per il più facile dei gol a porta vuota. Facile ma incredibilmente importante.

Ad inizio ripresa la Juventina ha provato subito a raddoppiare con Hoti (due conclusioni nei primi due minuti, vicine al gol ma fuori), e ha accarezzato la traversa con un cross di Selva al 21’, mentre Ciro Lucheo ha messo i brividi a Piazze Vicini con un colpo di testa ravvicinato al 5’, con un destro morbido e infine un altro più secco a cavallo della mezz’ora.

Ancora Goz per una questione di centimetri ha mancato la doppietta al 32’ (azione personale e destro verso l’incrocio lontano), lasciando poi lo spazio ad un finale a forti tinte biancoazzurre, con la Pro Gorizia in costante pressione e la Juventina che ha sprecato un paio di contropiede.

La difesa di casa però ha retto malgrado la voglia dei ragazzi di Franti (bella ma imprecisa la deviazione sottoporta del giovane Presti al 42’), e così il risultato non è più cambiato, scatenando al triplice fischio finale la festa biancorossa. Con Juventina e Pro Gorizia che si spartiscono di fatto equamente la stagione nell’ottica della rivalità cittadina: una vittoria a testa (la Pro in Coppa Italia) e un pareggio nel girone d’andata.