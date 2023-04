La Triestina calcio e il rebus play-out: sfida chiave con il Sangiuliano

TRIESTE. A tre giornate dalla fine il rebus della corsa alla salvezza e ai play-out del girone A è sempre più complicato. E la sconfitta casalinga di ieri del Sangiuliano con la Juve Next Gen, oltre a confermare che nessuna partita in questa serie C è scontata, alimenta ulteriormente il caos. Di certo la squadra di Gautieri, che sembrava a un passo dalla salvezza, viene risucchiata improvvisamente nel gruppone e il 16 aprile arriverà al Rocco con tanta fame di punti. Dunque che panorama si prospetta per la Triestina?

FANALINO

Innanzitutto il primo passo non ancora in cassaforte è la conquista dei play-out, quindi evitare l’ultimo posto che significa retrocessione diretta. Domani, con la Triestina a Salò e il Piacenza che gioca in casa con la Pro Sesto, potrebbe essere un turno leggermente favorevole agli emiliani, che poi vanno in casa di una Pro Patria ormai spenta e all’ultima ospitano il Vicenza. Se facessero un exploit e guadagnassero 7 punti, all’Unione ne servirebbero altri 4 per stare davanti e quindi si passa sempre dallo scontro diretto con il Sangiuliano e poi dall’ultima in casa della Pergolettese.

SORPASSO

Se riesce a respingere l’assalto del Piacenza, la squadra di Gentilini può ancora scalare qualche posizione? Ovviamente dipende innanzitutto se fa domani qualche punto a Salò, poi giocoforza deve vincere le ultime due se punta a superare qualche avversaria. L’Albinoleffe, con 7 sconfitte nelle ultime 8 partite e un calendario difficile, oggettivamente è alla portata degli alabardati: i seriani hanno le trasferte di Verona e Pordenone, e uno scontro diretto interno con il Trento, per cui potrebbero davvero fare pochissimi punti e rendersi così preda della Triestina.

LE ALTRE

Più difficile invece per l’Unione acciuffare altre squadre. Domani il Mantova ospita il Renate e ha una ghiotta occasione per andare a 42 e superare il Sangiuliano. Poi la squadra di Mandorlini va a Vercelli e finisce in casa col Padova. Ma se vince domani va già a 42 rendendo quasi impossibile un aggancio degli alabardati. Anche il Sangiuliano resta difficile da raggiungere: anche perdesse al Rocco, ha l’ultima in casa con la Pro Patria che potrebbe portarlo a 44 punti. Che però non basteranno probabilmente a essere salvi. Di quelle più su, se il Trento dovrebbe cavarsela, la Pro Vercelli ha un calendario complicato con le trasferta a Pordenone e a Lecco e la sfida casalinga con il Mantova. Se fa un solo punto e non va oltre quota 43, allora potrebbe essere ancora preda della Triestina, ma solo se Gori e compagni pareggiano a Salò e vincono le ultime due.

DISTACCO

Resta ancora un discorso in piedi, quello del distacco minimo necessario per disputare i play-out. Come abbiamo visto, l’Albinoleffe dovrebbe restare molto basso e gli altri viaggiare tra i 43-44 punti. Insomma per restare nel range degli otto punti all’Unione basta davvero poco, forse solo una vittoria sul Sangiuliano per arrivare a quota 38, con la possibilità di irrobustirla l’ultimo turno a Crema nel caso il Piacenza fosse subito alle spalle. Ma si spera che in quella giornata finale la Triestina possa lottare piuttosto per terzultimo e quartultimo posto.