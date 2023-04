Pallacanestro femminile, il Futurosa combatte ma non ce la fa contro il Costa Masnaga

TRIESTE Tutto facile per Costa Masnaga, a segno contro Futurosa in un match messo in cassaforte sin dalle battute iniziali. Troppo marcato il divario tra la formazione di Scala e un'avversaria che sta lottando, con Milano e Castelnuovo Scrivia, per la vittoria del girone in ottica promozione nella massima serie.

Una sconfitta che non cambia la mission della compagine triestina in questo finale di regular season: i concomitanti passi falsi di Mantova e Carugate tengono le rosanero a cavallo tra settimo e nono posto, nelle ultime due giornate gli scontri diretti contro Mantova e Alperia Bolzano decideranno le sorti delle triestine. Priva di Carini, Futurosa sfida Costa Masnaga con il quintetto delle ultime giornate. Scala parte con Sammartini, Streri, Lombardi, Bosnjak da numero quattro e Miccoli.

Avvio di gara deciso di Costa Masnaga che parte 10-2 e, dopo l'immediato time-out chiesto dalla panchina triestina, continua a spingere toccando il 17-4 a metà frazione per chiudere il primo quarto su un 35-13 condito da un 13/20 dal campo che esprime a pieno il potenziale della compagine lombarda. Futurosa limita i danni in un secondo quarto chiuso 18-14 per le padrone di casa che, dopo l'intervallo lungo, riprendono a spingere sull'acceleratore.

Il terzo quarto fa segnare il massimo vantaggio in casa Limonta, gli ultimi minuti del match diventano una sorta di lungo garbage-time nel quale Futurosa ha però il merito di continuare a lottare. Cumbat, l'ultima ad arrendersi, trascina le compagne di squadra al parziale di 11-18 che fissa il definitivo 81-55. Dopo la pausa legata alle festività pasquali, Futurosa attesa a un match che vale la stagione: giovedì 13 aprile contro Mantova, sul parquet dell'Allianz Dome, vietato sbagliare.

RISULTATI:Delser Udine-VelcoFin Vicenza 58-53, Posaclima Ponzano Veneto- Logiman Broni 50-42, Autosped Castelnuovo Scrivia- Carugate 76-66, Mantova-Sanga Milano 57-77, Ecodent Alpo- Acciaierie Valbruna Bolzano 91-59, Alperia Bolzano- Podolife Treviso 58-66, Limonta Costa Masnaga- Futurosa 81-55. CLASSIFICA: Sanga Milano 44, Autosped Castelnuovo Scrivia 42, Limonta Costa Masnaga 40, Delser Udine 38, Logiman Broni 24, Podolife Treviso, Ecodent Alpo 2, Futurosa, Mantova, Carugate 18, Posaclima, Alperia Bolzano 16, VelcoFin Vicenza 10, Acciaierie Valbruna Bolzano 8.