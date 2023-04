Basket, la Pontoni Falconstar ritorna al successo a Reggio Calabria

MONFALCONE Prova di carattere per la Pontoni Falconstar che dopo 3 sconfitte consecutive doveva per forza centrare un successo sul campo di una Viola Reggio Calabria avviata verso la retrocessione e non si è fatta sorprendere scendendo in campo sin dalla palla a due con la giusta furia agonistica. Sullo Stretto partita mai in discussione con i monfalconesi che accorciano la classifica e tengono il passo di Crema e Ragusa, entrambe vittoriose. Prandin è recuperato dal problema muscolare ma in quintetto c'è Cestaro, premiato dopo la buona prova con Mestre nel turno precedente.

Rispetto alla gara di andata la Viola non ha più il pivottone Renzi, salito in A2 a Trapani durante il mercato di gennaio, e la Pontoni può allora sfruttare capitan Medizza come prima opzione in attacco. E' il centro triestino a firmare il primo allungo biancorosso con la precisione da sotto misura (12-6 ospite). Una ulteriore spinta la fornisce proprio l'ingresso di Prandin, che con 7 punti in rapida successione entra caldissimo dalla panchina portando il vantaggio della Falconstar in doppia cifra. Pontoni avanti 23-12 alla prima sirena. In apertura di seconda frazione i biancorossi dilagano grazie ancora una volta all'impatto dei subentranti, con Coronica che piazza una tripla cui fa seguito un canestro di Bellato: Falconstar sul +18 (34-16) al 14'. Una tripla di Soncin regala il +22 (39-17) a una Falconstar praticamente perfetta. Reggio reagisce però negli ultimi minuti del secondo quarto, con Balic che prova a svegliare i suoi: all'intervallo lungo il margine di vantaggio della Pontoni è di 16 lunghezze sul 45-29.

Il finale positivo infonde fiducia ai padroni di casa che scattano bene dagli spogliatoi in apertura di terza frazione (-12 con Spizzichini) e provano a mettere pressione alla Falconstar che però non si complica la vita e riprende in mano la gara lanciata dalla prima tripla della serata di Max Rezzano. Al 24' Prandin riporta il vantaggio a un sereno +20 e la Viola molla definitivamente gli ormeggi.

La premiata ditta Prandin-Rezzano si rimette all'opera, Medizza mette a segno la doppia doppia personale (chiuderà con 13 punti e 11 rimbalzi) e la Falconstar arriva alla sirena della terza frazione sul +26 (65-39). L'ultimo quarto è una semplice passerella nella quale la Falconstar tocca anche il +30 (71-41) con Mazic al 33'. Mercoledì sera alle 20.30 il turno infrasettimanale, con la Pontoni in campo contro Desio, squadra in piena lotta per i play-off promozione. —

