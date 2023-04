Pallacanestro Trieste, provaci sempre anche contro la Virtus

TRIESTE. Partita quasi impossibile ed è a quel quasi che bisogna aggrapparsi. La Pallacanestro Trieste alla ricerca di quella vittoria che le permetterebbe di avvicinare ulteriormente la salvezza non può permettersi di escludere alcuna ipotesi. Oggi, alle 18 all’Allianz Dome, contro la supercorazzata Virtus Segafredo Bologna bisogna provarci comunque, senza se e senza ma. Con fame, rabbia e quella determinazione che in fondo fa rima con disperazione.

Irraggiungibile quota 6 mila

L’Allianz Dome, del resto, avrà il colpo d’occhio della serate migliori: resterà quasi certamente irraggiungibile la quota 6mila raggiunta contro Milano ma è in vista il secondo incasso stagionale. Il pubblico biancorosso a Valmaura ha tre occasioni per cercare di accompagnare la Pallacanestro Trieste verso la salvezza: questa, poi contro Varese e alla penultima giornata contro Verona.

Situazione di emergenza

Trieste in condizioni d’emergenza: il ko di Hudson ha portato alla firma e all’inserimento in extremis di Roberts Stumbris. L’ala lettone ha potuto partecipare a un paio di allenamenti, ovviamente è ancora un corpo estraneo ma avendo giocato a Trapani in A2 almeno conosce il metro arbitrale italiano e ha inoltre l’esperienza per capire come cercare di rendersi utile anche se a digiuno di affiatamento con i nuovi compagni. Per Legovich comunque è un tiratore da tre in più a disposizione. Ci sarà anche Skylar Spencer, sottopostosi nei giorni scorsi a una visita specialistica a Reggio Emilia per un principio di fascite plantare al piede sinistro. Il centro è riuscito ad allenarsi ed è in condizioni di poter giocare anche se difficilmente con un ampio minutaggio. Lo staff tecnico con ha intenzione di compromettere le condizioni del giocatore in vista del finale di campionato.

Non guardare in faccia nessuno

L’analisi prepartita in casa biancorossa stavolta è stata affidata all’assistent coach Andrea Vicenzutto: «L’approccio che dobbiamo avere sarà lo stesso, non guardare in faccia nessuno e cercare di conquistare i due punti. Abbiamo cercato di lavorare al meglio anche se non è stata una settimana facile. Siamo consapevoli che ci troviamo di fronte una squadra di Eurolega ma non dobbiamo avere paura e dobbiamo cercare di dare il 110 per cento. Giocare questa partita in casa ci dà una spinta ulteriore per fare meglio. I nostri tifosi ci daranno sicuramente una mano».

Il programma

Il programma. Bertram Yachts Derthona Tortona-Bertram Yachts Derthona Tortona (ore 16, arbitri Mazzoni-Gonella-Di Francesco), Tezenis Verona-Banco di Sardegna Sassari (17, Rossi-Bettini-Patti), Unahotels Reggio Emilia-Givova Scafati (17.30, Paternicò-Bartoli-Capotorto), Pallacanestro Trieste-Virtus Segafredo Bologna (18, Sahin, Martolini, Valzani), EA7 Emporio Armani Milano-Umana Reyer Venezia (18.30, Begnis-Bongiorni-Borgo), Carpegna Prosciutto Pesaro-Dolomiti Energia Trentino (19, Baldini-Borgioni-Quarta), NutriBullet Treviso Basket-Openjobmetis Varese (19.30 Lanzarini-Grigioni-Valleriani).

Classifica: Virtus Bologna 38, Milano 34, Tortona 32, Sassari 28, Varese, Brindisi 26, Pesaro 24, Trento, Venezia 22, Treviso 20, Brescia, Trieste 18, Scafati, Napoli 16, Verona, Reggio Emilia 14. —