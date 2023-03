La Triestina a Lecco strappa un buon punto

TRIESTE. La Triestina sotto la pioggia di Lecco gioca un’altra gara di alto livello e rischia qualcosa solo nel finale con un’espulsione ingenua e sanguinosa di Pezzella (appena entrato). Ma anche in inferiorità numerica la squadra di Gentilini ha dimostrato quella lucidità che mai è mancata in tutta la gara. Anzi la Triestina, soprattutto nel primo tempo la squadra ha costruito due-tre nitide palle gol contro una formazione ben più titolata. L’Unione comunque anche al Rigamonti dimostra di godere ottima saluta, il pari va benissimo anche se in classifica non cambia quasi nulla. Ora sotto con il Piacenza, una partita che gli alabardati non possono fallire.