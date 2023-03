Pallanuoto Trieste perde col Rari Nantes a Savona ed esce di scena dall’Euro Cup

La Pallanuoto Trieste esce di scena dall'Euro Cup. Nella gara di ritorno di semifinale gli alabardati hanno perso per 13-12 contro la Rari Nantes Savona. Decisivo il gol a 2 secondi dal termine della gara siglato dal portiere ligure Nicosia. La Rari Nantes stacca il biglietto per la finalissima. Per Trieste, alla prima esperienza europea, è game over.