Pallacanestro Trieste, passo falso indolore: la quota salvezza si abbassa

TRIESTE. L'ultimo turno di campionato avvicina Trieste alla salvezza. Nonostante la sconfitta casalinga contro Reggio Emilia, la formazione di Marco Legovich mantiene un consistente vantaggio nei confronti delle formazioni appaiate all'ultimo posto della classifica. Le sconfitte casalinghe di Verona contro Venezia e di Napoli contro Brindisi e il passo falso di Scafati a Treviso confermano le difficoltà delle ultime della classe: quattro lunghezze di margine a otto giornate dalla fine, con una situazione negli scontri diretti al momento positiva, rappresentano una garanzia importante da gestire in questa parte finale della stagione regolare.

LA QUOTA SALVEZZA

La giornata appena trascorsa ha abbassato ulteriormente la soglia utile per la permanenza nella categoria. Si parte dai 14 punti di Verona, Napoli, Scafati e Reggio Emilia, quattro squadre che attualmente possono vantare un record di 7 partite vinte sulle 22 giocate. Una media che, proiettata sul finale di stagione e alla luce del difficile calendario che attende le dirette rivali, fa ragionevolmente pensare che a 20 punti Trieste potrebbe già guadagnarsi la salvezza. Al di là di quello che sarà il percorso delle sue avversarie, la formazione di Legovich deve guardare a sè stessa ritrovando il bandolo di un gioco smarrito a Brescia e nell'ultimo match contro la Unahotels. I margini di crescita ci sono, la squadra nel corso di questo campionato ha più volte dimostrato di possedere le qualità per reagire ai momenti di difficoltà. Per questo è doveroso mantenere fiducia e guardare con ottimismo alla trasferta che sabato prossimo sul campo della Givova Scafati potrebbe dare a Trieste la spinta decisiva. In questo senso fondamentale la settimana che attende i biancorossi, chiamati a completare l'inserimento di un Hudson.

IL MERCATO

L'ultimo movimento in ordine di tempo a Verona, con la Tezenis che ieri ha ufficializzato la firma di Justin Simon, ala piccola statunitense reduce dalla vittoria nel campionato australiano con la maglia dei Sidney Kings. La formazione di Ramagli ha dunque trovato l'innesto che cercava in questa parte finale della stagione, da valutare il contributo che l'ultimo arrivato saprà dare ai colori gialloblù.

GIALLO PENALIZZAZIONE

Voci insistenti danno per imminente una possibile penalizzazione di quattro punti per una delle squadre coinvolte nella lotta per retrocedere. Il nodo da sciogliere è legato alla solidità economica e alla regolare corresponsione della rata da versare alla Federazione entro il primo marzo scorso. Rumors tutti da verificare: da capire anche se davvero esistono i margini per questo tipo di sanzione, quale possa essere la società interessata al provvedimento e se l'eventuale penalizzazione andrà eventualmente a modificare la classifica di questo campionato.