Calcio Fvg, Ism Gradisca e Bisiaca retrocesse in Seconda Categoria

TRIESTE. Primi verdetti del campionato di Prima Categoria-girone C.

Nel 24° turno sia l’Ism Gradisca che la Bisiaca di Staranzano perdono i rispettivi incontri contro Isonzo San Pier e Zarja vedendosi costrette a salutare la categoria con ben 6 giornate d’anticipo.

L’Ism ha perso per 2-0 contro l’Isonzo San Pier mentre la Bisiaca è stata sconfitta per 2-1 dallo Zarja.

Amaro epilogo per una grande realtà calcistica come quella di Gradisca. Altrettanto amara la sorte della Bisiaca, sodalizio sorto nel 2022 dalla fusione tra Terenziana Staranzano e San Canzian Begliano che alla sua prima stagione non è riuscito a mantenere la Prima Categoria.