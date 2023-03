La Triestina di Gentilini nel derby con il Vicenza merita il ritorno dei suoi tifosi

TRIESTE Una vittoria con un poker di reti in trasferta fa sempre scalpore. Anche in un campionato davvero anomalo come quello di questa stagione. Specie quando l’impresa la fa una squadra come la Triestina con il peggior rendimento in attacco della categoria e che quattro gol lontano dal Rocco non li faceva da oltre quattro anni. Il colpo piazzato a Meda è giusto che accenda un po’ di entusiasmo nella piazza anche se l’Unione resta penultima. Anzi l’occasione di avere al Rocco un derby sentito contro un Vicenza forte ma in difficoltà, con Thomassen al posto di Modesto in panchina, è perfetta per il ritorno dei tifosi allo stadio.

L’Unione di Gentilini se lo merita non solo per i risultati, che nel calcio fanno la differenza, ma soprattutto perché il gruppo di giocatori è diventato una squadra capace di stare in campo e di lottare. Non sono queste le caratteristiche che il popolo triestino ha sempre reclamato erigendo come suo totem la difesa della maglia? Bene, domenica il pubblico potrà dimostrarlo nei fatti e non solo a parole e con i soliti brontolii.

La squadra in questo momento c’è e non solo per quanto visto a Meda ma già dal secondo tempo di Mantova dove gli alabardati non dovevano e non meritavano di perdere. A Gentilini va riconosciuto il merito di aver saputo assemblare in poco più di un mese i nuovi arrivati a gennaio e a rivitalizzare quelli rimasti che erano stati gli attori di cinque mesi fallimentari.

Il tecnico insediatosi il 30 gennaio ha avuto disposizione giocatori di categoria e liberi nella testa dalle traversie estive e autunnali ma trovare un amalgama e un’identità in così breve tempo non è per nulla scontato.

Il miglioramento qualitativo della difesa è evidente ma il salto è arrivato a centrocampo. Pavanel, che giocava con tre pedine in quel settore, non solo non aveva Celeghin (e aggiungiamo Tessiore) ma per tante gare non ha potuto utilizzare Crimi, Lollo e Pezzella dovendo ripiegare talvolta sulla soluzione impraticabile di Sabbione in mediana.

Gentilini invece, non solo ha tutti gli uomini a disposizione per le scelte iniziali ma anche per le rotazioni in corsa. Nelle ultime due gare l’allenatore è stato lucido nelle scelte e anche per questo motivo la sua Triestina ha palesato una tenuta atletica e mentale superiore agli avversari. Questo è un punto di forza che attualmente molte squadre del girone non hanno. Il sistema di gioco è in grado di sopperire alle carenze di punte incisive.

Adorante, qualora prendesse fiducia, ha qualità tecniche mentre Mbakogu è molto utile a creare spazi e a far salire la squadra ma in area si perde. Se l’atteggiamento dell’avversario non è difensivistico (come quello del Renate o della Pro Patria) l’Unione ha dimostrato di essere in grado di creare tante occasioni e di segnare. Quando invece chi sta di fronte pensa prima di tutto a non prenderle e gioca duro (vedi Mantova) le partite si complicano.

In quel caso spesso è decisiva quella giocata estemporanea che l’Unione non ha nel suo dna, nonostante il talento di alcuni giocatori come Tavernelli e Pezzella (e Minesso in panchina). La corsa salvezza insomma si giocherà sulla capacità della Triestina di trovare il modo giusto per risolvere in suo favore gli scontri diretti con Piacenza, Sangiuliano e Pergolettese. Intanto la crescita dell’Unione è evidente e confortante e il finale di stagione, come successo in quest’ultimo periodo, va affrontato partita per partita. Davanti c’è un derby e l’Unione a differenza del Vicenza ci arriva nel migliore dei modi, consapevole della sua forza e senza la pressione di chi è all’ultima spiaggia. I giocatori e una volta tanto anche il pubblico se lo godano.