La Pallacanestro Trieste finalmente di nuovo con 5 Usa: Hudson esordirà sabato contro Reggio

TRIESTE Voglia di normalità per la Pallacanestro Trieste alla vigilia della sfida in programma sabato sera all'Allianz Dome contro la Unahotels Reggio Emilia. Infermeria finalmente svuotata con lo staff tecnico che ieri ha ritrovato sul parquet Frank Bartley per quello che è stato il primo allenamento al completo della settimana. Occhi puntati anche sull'ultimo arrivato, Jalen Hudson, chiamato domani a esordire in campionato con la maglia biancorossa.

Marco Legovich, rientrato mercoledì dal raduno con la nazionale under 20, è pronto a guidare la sua squadra in un match che rappresenta uno spartiacque della stagione. «Le sensazioni sono buone - racconta il coach triestino - vedo una squadra pronta a reagire alla brutta sconfitta di Brescia e a giocare una partita fatta di concretezza e grande attenzione. I colloqui individuali svolti con i ragazzi all'inizio della settimana mi hanno restituito un gruppo carico e motivato, atteggiamento e buoni propositi che ho ritrovato nel corso della settimana. Abbiamo lavorato bene, adesso però più che le parole contano i fatti. Vedremo quello che sapremo fare domani sera sul parquet».

MOMENTO BARTLEY

La distorsione alla caviglia, che ha fermato il cannoniere triestino, sembra alle spalle. Rassicurato dalla visita svolta a Reggio Emilia dal professor Rocchi, la guardia statunitense ha ripreso ad allenarsi. «Ieri ha ricominciato a lavorare con il gruppo - conferma Legovich - lo stiamo monitorando per valutare la situazione e verificare la risposta della caviglia allo sforzo. Siamo fiduciosi anche perchè Frank è positivo, ha voglia di rientrare e morde il freno per essere al fianco dei suoi compagni».

ESORDIO HUDSON

C'è curiosità per vedere all'opera il nuovo straniero che ha preso il posto di Frank Gaines. Hudson ha lavorato bene, non dovrebbero esserci dubbi sul suo impiego nel match di domani sera. «Anche perchè - scherza il coach - sono stufo di giocare senza americani. Aldilà delle battute, Jalen in questi giorni ha dovuto gestire il jet-lag che i pochi giorni vissuti tra Filippine, Stati Uniti e Italia hanno inevitabilmente creato. È ancora alla ricerca di un equilibrio di natura emotiva, dorme quattro ore per notte ma ha lavorato bene e siamo contenti. Il fatto che fosse fermo da un paio di settimane ci ha spinti a gestirlo con estrema prudenza per evitare di caricare troppo rischiando infortuni muscolari. Faremo valutazioni più approfondite per capire quale apporto ci potranno dare in termini di minutaggio sia lui che Bartley».

PERICOLO UNAHOTELS

«Reggio Emilia ha un roster che, a livello di nomi, non merita assolutamente l'ultimo posto. Squadra che con l'arrivo di Lee (giocatore nel mirino di Trieste a inizio mercato ndr) è cresciuta molto a livello difensivo creando assieme a Diouf una coppia contro cui è molto difficile fare canestro entrando in area. Conosciamo le loro caratteristiche ma siamo consapevoli dell'importanza della posta in palio e desiderosi di voltare pagina dopo la brutta sconfitta di Brescia». Continua la prevendita oggi dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19. —