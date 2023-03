Mister Gentilini: «Triestina in crescita e il gruppo fa la differenza: pensiamo già al Vicenza»

TRIESTE Seconda vittoria consecutiva, la quarta nelle ultime sei giornate, la prima da situazione di svantaggio e si potrebbero sciorinare altre statistiche a evidenziare la metamorfosi alabardata nell’ultimo mese. La prova autoritaria a Meda può infondere molto coraggio, al tempo stesso la bravura di Gentilini dovrà essere quella di mantenere l’equilibrio. Il tecnico a fine gara sottolinea proprio il progredire costante del lavoro.

«Questa partita è la dimostrazione che stiamo crescendo, i ragazzi stanno mettendo mattoncino dopo mattoncino. Dopo il primo tempo di Mantova ci siamo guardati, e se giochiamo ai nostri ritmi possiamo fare cose importanti». Primo tempo giocato con autorità e con diverse palle-gol. Secondo gestito bene, in modo astuto e compatto.

«Sono i momenti della gara che bisogna imparare a leggere, ad esempio quando abbiamo il pallino del gioco e riusciamo a determinare le nostre giocate e gli spazi, però c’è logicamente anche la squadra avversaria. Anche nella fase di non possesso e di riconquista della palla i ragazzi stanno lavorando molto bene». Cinque cambi e quattro marcatori diversi. Quanto è importante per un allenatore l’apporto dalla panchina?

«Era accaduto anche nelle precedenti partite e lo dico sempre ai ragazzi, nei momenti cruciali della partita, chi subentra, che sia per 5 minuti o mezzora, è importante lo faccia col piglio giusto. Lo hanno capito e tutti si sono messi a disposizione del gruppo, e questo alla fine farà la differenza». A fine gara un abbraccio virtuale di totale intesa ritrovata con i tifosi, giunti anche in Brianza. Un altro aspetto figlio dell’ultimo mese e mezzo di lavoro.

«A noi fa piacere, avere riportato questo attaccamento ci fa ben sperare, siamo felicissimi dell’apporto dei tifosi e speriamo vengano sempre più. Lo stemma della Triestina è della città, dei tifosi». Mbakogu non ha ancora trovato il gol ma ha aiutato tanto la squadra ed è entrato bene nel secondo gol.

«É una delle sue migliori qualità, permette alla squadra di salire e creare gli spazi, e occupare gli spazi nel modo corretto e nel momento giusto può essere fondamentale per mettere in difficoltà gli avversari». Domenica il Vicenza. «Proseguiamo questa scia, vincere aiuta a vincere, ti compatta mentalmente e come gruppo e ambiente. Siamo consapevoli della nostra forza e proveremo a creare problemi anche al Vicenza».