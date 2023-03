Pallacanestro Trieste, Hudson: «Il coach mi ha chiesto di dare energia alla squadra»

TRIESTE È cominciato ieri il percorso di avvicinamento di Jalen Hudson all'esordio in campionato con la maglia della Pallacanestro Trieste.

Arrivato domenica in città, nella mattinata di ieri il giocatore si è sottoposto alle visite mediche di rito svolte nella casa di cura di Pineta del Carso, una delle strutture in gestione a Policlinico Triestino, storico partner che da anni garantisce prezioso supporto nella gestione degli atleti. Ricevuto il nulla osta, Hudson ha svolto il primo allenamento con i suoi nuovi compagni e verrà valutato nella settimana che porterà la squadra al match casalingo in programma sabato sera, sul parquet dell'Allianz Dome, contro la Unahotels.

«Sono entusiasta di essere a Trieste- le prime parole pronunciate dal giocatore nell'intervista rilasciata al sito ufficiale della società-. Il mio agente mi ha prospettato la possibilità di venire a giocare qui, ho parlato con Marco Legovich e siamo riusciti a trovare un intesa. Il coach mi ha chiesto di portare energia alla squadra, di dare una spinta ulteriore al gruppo per cercare di vincere qualche partita e provare a rincorrere l'obiettivo dei play-off. Cosa penso di poter dare alla squadra? Direi versatilità, anche difensiva e leadership. Sono queste le qualità che credo di poter portare in dote a questa squadra».

In attesa di capire se l'inserimento di Hudson consentirà a Legovich di poterlo schierare già nel match di sabato prossimo contro Reggio Emilia, resta avvolta nel mistero la situazione di Frank Bartley, assente domenica al palaLeonessa nel match perso da Trieste contro la Germani Brescia.

La distorsione alla caviglia rimediata nel secondo quarto della sfida giocata contro la Nutribullet Treviso sembrava non destare preoccupazione, il giocatore avrebbe dovuto restare fermo un paio di giorni per poi ricominciare ad allenarsi da giovedi della scorsa settimana e invece, domenica prima della partita, si è scoperto che non sarebbe stato a referto. I

l giocatore, affidato alle cure del professor Rocchi, è stato visitato ieri o verrà valutato nei prossimi giorni.

Non resta che attendere il responso per capire i motivi del dolore al piede che ha convinto la società a fermare, si spera solo precauzionalmente, la guardia americana.

In attesa di verificare che formazione avrà a disposizione coach Legovich sabato prossimo, la giornata appena trascorsa regala un pizzico di tranquillità in vista del finale di stagione. Le sconfitte di Napoli, Scafati e Verona inchiodano le penultime a quattrodici punti e consentono a Trieste di mantenere invariato il distacco di quattro lunghezze sulla zona salvezza. Per quello che rimane il primo obiettivo da raggiungere, a nove giornate dal termine della stagione regolare e in virtù degli scontri diretti e del calendario, la situazione rimane dunque positiva. —

