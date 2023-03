Sci, Messidoro e Andreassich campioni triestini di slalom gigante

TRIESTE. Michele Messidoro ed Elisa Andreassich sono i campioni triestini di sci alpino 2023.

I due atleti – il primo tesserato con lo Sci Cai XXX Ottobre, la seconda con lo Sci club 70 – hanno conquistato lo slalom gigante svoltosi a Forni di Sopra. La kermesse, organizzata dallo Sk Brdina in collaborazione con Zsšdi, Devin e Mladina, ha laureato come Giovani Speranze Filippo Nobile (XXX Ottobre) e Anna Carboni (Sc 70). La classifica per società sia a livello assoluto che giovanile è stata vinta dallo Sc 70 davanti alla XXX Ottobre, terzo il Devin.

I podi di categoria.

SUPERBABY 1 FEMMINILE: 1. Stella Boscarol (Devin), 2. Rebecca Lubich (70), 3. Sofie Lamantea (70).

SUPERBABY 2 FEMMINILE: 1. Mercedes Ciani (70), 2. Alice Tuveri (70), 3. Dafne Cherini (XXX Ottobre).

SUPERBABY 1 MASCHILE: 1. Tommaso Codarin (70), 2. Lukas Mletic (70), 3. Alessandro Lusina (70).

SUPERBABY 2 MASCHILE: 1. Aron Gregori (Devin), 2. Thomas Sudano (Devin), 3. Angelo Tuntar (70).

BABY 1 FEMMINILE: 1. Tinkara Cebulec (Brdina), 2. Sveva Adami 70), 3. Serena Castellan (70).

BABY 2 FEMMINILE: 1. Giulia Ersetig (70), 2. Benedetta Cucarich (70), 3. Martina Stocca (XXX Ottobre).

BABY 1 MASCHILE: 1. Matteo Berto (70), 2. Tommaso Dallagiacoma (70), 3. Cesare Boldrini (XXX Ottobre).

BABY 2 MASCHILE: 1. Tiziano Luppi (70), 2. Mattia Bliznakoff (70), 3. Christian Lubich (70).

CUCCIOLI 1 FEMMINILE: 1. Cristina Zorzetto (70), 2. Veronica Vialmin (XXX Ottobre), 3. Carolina Jakominic (70).

CUCCIOLI 2 FEMMINILE: 1. Letizia Callea (70), 2. Matilde Odoni (70), 3. Gaia Kucharski (XXX Ottobre).

CUCCIOLI 1 MASCHILE: 1. Zeno Adami (70), 2. Christian Budin (70), 3. Thomas Drago (70).

CUCCIOLI 2 MASCHILE: 1. Francesco Calignano (70), 2. Kevin Gregori (Devin), 3. Federico Perco (70).

RAGAZZE: 1. Beatrice Jakominic (70), 2. Sara Grassi (XXX Ottobre), 3. Matilde Callea (70).

RAGAZZI: 1. Enek Kukanja (Devin), 2. Tommaso Dagri (70), 3. Gabriele Callea (70).

ALLIEVE: 1. Anna Carboni (70), 2. Marta Brusatin (XXX Ottobre), 3. Anja Sosic (Mladina).

ALLIEVI: 1. Matteo Della Marina (XXX Ottobre), 2. Filippo Nobile (XXX Ottobre), 3. Emil Kerpan (Devin).

GIOVANI/SENIOR/MASTER MASCHILE: 1. Michele Messidoro (XXX Ottobre), 2. Nikola Kerpan (Devin), 3. Antonio Moriconi (XXX Ottobre).

GIOVANI/SENIOR/MASTER FEMMINILE: 1. Elisa Andreassich (70), 2. Meri Perti (XXX Ottobre), 3. Thaila Bologna (70)