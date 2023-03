La Pallacanestro Trieste ci prova a Brescia: arriva Hudson

TRIESTE Guai a fidarsi dei numeri di Brescia ma bisogna provarci. La Pallacanestro Trieste domemica (palla a due alle 17.30) al PalaLeonessa sfida una Germani che da sette partite non vince più in campionato. Però è anche la squadra che ha vinto la Coppa Italia e ha in Della Valle e Petrucelli due nei 5 migliori cecchini della serie A. Il problema piuttosto sarà capire in che condizioni si presenterà il numero uno della classifica cannonieri, Frank Bartley. Informazioni sul suo conto ridotte al minimo per prudenza e pretattica (sbagliando, perchè chi ha a cuore i biancorossi ha diritto di sapere), l’esterno Usa non ha partecipato ad allenamenti di gruppo per non forzare la caviglia dolorante. Secondo noi alla fine ci sarà ma senza minutaggi esasperati e correre rischi di conseguenze peggiori in vista dei prossimi impegni, in particolare la sfida-salvezza con Reggio Emilia di sabato prossimo.

Nell’analisi prepartita l’assistent coach Massimo Maffezzoli anticipa che Trieste si aspetta «una Brescia ferita e arrabbiata che vorrà mettere una grande fisicità soprattutto nella mertà campo difensiva per imporre le proprie qualità». Maffezzoli racconta che il successo su Treviso ha portato entusiasmo e certezze «che purtroppo hanno trovato poca conferma nel lavoro settimanale reso difficile dagli acciacchi. Questo ci ha un po’ rallentato ma grazie all’impiego dei ragazzi del settore giovanile siamo riusciti comunque a completare il lavoro andando a toccare i punti tecnici e tattici che volevamo».

Sarà una partita che chiamerà Trieste a una importante prova difensiva («Contro giocatori di quel livello si difende di squadra e non di iniziatia individuale») anche per impedire a Brescia di svettare nei rimbalzi offensivi, voce statistica nella quale è leader.

In giornata è previsto l’arrivo di Jalen Hudson, la nuova ala piccola biancorossa. Sbarcherà all’aeroporto di Venezia e verrà portato a Trieste. Il tempo di smaltire il jet-lag e domani si sottoporrà alle visite mediche.

12 marzo: Happy Casa Brindisi-EA7 Emporio Armani Milano (16.30), NutriBullet Treviso-Dolomiti Energia Trentino (17), Germani Brescia-Pallacanestro Trieste (17.30), Bertram Yachts Derthona Tortona-Tezenis Verona (18), Unahotels Reggio Emilia-GeVi Napoli (18.30), Umana Reyer Venezia-Virtus Segafredo Bologna (19), Givova Scafati-Banco di Sardegna Sassari (19.30).

Classifica: Milano, Virtus Bo 32, Tortona 28, Sassari, Trento, Pesaro, Pesaro, Varese, Brindisi 22, Venezia, Trieste 18, Treviso 16, Verona, Brescia, Scafati, Napoli 14, Reggio Emilia 10. —