Sci paralimpico, Vozza e Sabidussi vincono la Coppa del Mondo di SuperG

TRIESTE. Dall’infortunio a pochi giorni dalla Coppa del Mondo generale alla gioia di alzare il globo di cristallo di specialità.

Turbinio di emozioni per Martina Vozza, la sciatrice ipovedente di Begliano tesserata per la Sport SportXall “Hans Erlacher” Team di Monfalcone, che ha ufficialmente vinto la Coppa del Mondo di SuperG nella categoria Vision Impaired assieme alla guida Ylenia Sabidussi.

«È la mia prima coppa di specialità e quindi un obbiettivo raggiunto, ma soprattutto un modo per riscattarmi dopo il brutto infortuno di un mese fa che mi ha obbligata a concludere la stagione anticipatamente», racconta Vozza.

La 18enne studentessa dell’Istituto tecnico “D’Annunzio” di Gorizia, l’atleta più giovane della nazionale italiana paralimpica di sci alpino, si era rotta il crociato del ginocchio sinistro in seguito alla rovinosa caduta occorsa il 10 febbraio scorso subito dopo aver passato la linea d’arrivo del SuperG di Coppa del Mondo a Saalbach.

Un infortunio che le ha precluso la disputa della tappa finale di CdM di Sella Nevea e Cortina.

«Questa è stata sicuramente la mia miglior stagione con i due argenti ai Mondiali a Espot, in Spagna, e adesso la conquista della coppa di specialità. Ovviamente l’infortunio non ci voleva, ma anche questo mi aiuterà a crescere e maturare per le prossime stagioni. Ora comunque mi sto concentrando sullo studio, visto che tra poche settimane avrò l’esame di maturità», racconta Vozza.

La vittoria di Martina va naturalmente condivisa con la guida carnica Ylenia Sabidussi: «Siamo ovviamente molto felici, ed è una bella consolazione alla stagione che purtroppo è finita troppo presto a causa di quest’infortunio. Ci sarebbe piaciuto giocarcela fino in fondo, non solo per la coppa di superG, ma soprattutto per la coppa del mondo generale, purtroppo però non avevamo preventivato un crociato rotto…».

L’operazione di Martina Vozza è programmata per martedì 21 marzo: se non vi saranno intoppi l’azzurra tornerà sugli sci a settembre con in mente un solo grandissimo obbiettivo: prendere parte e salire sul podio alle Paralimpiadi di Cortina-Milano nel 2026.