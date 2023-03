Calcio Fvg, la Pro Gorizia festeggia un secolo tra vip, trofei e sogni

GORIZIA. Dalla Gorizia che si leccava le ferite ancora fumanti della Grande guerra, all’inizio di un secolo che ne avrebbe stravolto più volte la storia, alla Gorizia che guarda all’Europa senza più confini. Dalle foto in bianco e nero (l’azzurro allora si poteva solo immaginare, per chi non sapeva) sul Campo del Littorio, il “Baiamonti” di borgo San Rocco, fino agli album sulle pagine dei social network.

In mezzo cent’anni, numero tondo e triplo, un secolo di vita che la Pro Gorizia ha festeggiato il 9 marzo, ricordando quello stesso giorno del 1923 in cui mosse i suoi primi passi incerti da neonata, uscendo dalla sala del Caffè Adriatico di piazza Vittoria assieme al presidente Atto Retti Mersani e agli altri dodici soci che firmarono l’atto costitutivo.

E intanto la palla che non ha mai smesso di rimbalzare e rotolare, passando idealmente dai piedi di Enzo Bearzot (che non era ancora il Vecio e da Gorizia si apprestava a spiccare il volo verso la leggenda) e Giorgio Puia, a quelli di Bruno Pizzul, che era bravo sul campo, ma semplicemente straordinario poi al microfono. O ancora da quelli di Gigi Del Neri e Adriano Trevisan, nelle ultime versioni brillanti nel calcio che conta davvero, fino a quelli di capitan Jacopo Grion e dei suoi compagni, i beniamini di oggi tra i dilettanti, in Eccellenza.

Sognando un futuro un po’ più simile al passato, ad un palmares che, citandone solo una parte più nobile, comprende tra gli altri un titolo di seconda divisione (1928), un campionato di C (1943), una Coppa Italia dilettanti (1999), due Supercoppe regionali (1993 e 1999) e una Supercoppa di Promozione (2018).

Ci riprovano, la società guidata adesso da Franco Bonanno e il gruppo allenato da Fabio Franti, ma in fondo se è vero che mentre si spengono le candeline si chiudono gli occhi esprimendo un desiderio, i compleanni sono fatti anche per voltarsi un attimo e guardare il sentiero alle spalle. Lungo, quello biancoazzurro, davvero.

Con Atto Retti Mersani lo hanno inaugurato Oreste Bradaschia, Giannino de Comelli, Giuseppe Fantuzzi, Oscar Fedon, Gigino Livellara, Emilio Medessi, Gino Merlo, Vittorio Paulin, Pietro Pedroni, Mario Tiberio, Massimo Tuni e Teo Ventin, i fondatori. Nomi importanti nella storia goriziana, anche se quelli destinati a restare nel cuore e nell’immaginario collettivo sarebbero stati altri.

Di presidenti, innanzitutto. L’istrionico Aldo Paoli Tacchini (il più longevo di tutti, alla guida della Pro in Serie B), l’ambizioso Giancarlo Pozzo, fratello del Giampaolo patron dell’Udinese e protagonista dell’ultima stagione d’oro del calcio in riva all’Isonzo.

E poi giocatori e allenatori. O entrambe le cose, perché a quanto pare a chi gioca in biancoazzurro spesso riescono bene i due ruoli. Bearzot (al quale la Pro ha dedicato il primo stadio italiano con il suo nome) è stato sublime difensore prima di diventare “Mundial” ed eponimo del commissario tecnico della nazionale. Ma nel centrocampo della Pro Gorizia degli anni Ottanta giostrava un certo Luigi Delneri, che poi alla Campagnuzza sarebbe stato anche allenatore, e in panchina a dirigerlo c’era un tale Edy Reja.

Entrambi destinati a far parlare a lungo di sé in Italia e in Europa, entrambi ancora vicini con il pensiero ad una delle loro società. Certo non la più importante o prestigiosa, ma quella che ha caratterizzato una parte del loro percorso.

«Cent’anni sono tanti, ed esserci ancora è già un risultato non da poco – osserva Del Neri –. Il mio augurio alla Pro Gorizia è di riuscire un giorno a tornare dove era, in una categoria che merita e che dia lustro alla città. Non è facile, ma spero che presto possa accadere. Pensare alla Pro Gorizia, che ovviamente resta nel mio cuore, mi porta a pensare ai tempi da calciatore ma soprattutto ai miei inizi da allenatore, ad una grande sintonia con l’ambiente che mi permise di capire come muovermi e quali erano le mie caratteristiche e potenzialità in panchina. È tutto cominciato lì».

Per il lucinichese Reja, poi, la Pro Gorizia non è solo la squadra allenata agli inizi della carriera, ma anche la squadra della sua città. «I ricordi del mio periodo alla Pro sono solamente positivi, ho vissuto alla Campagnuzza una bella esperienza: io ero giovane alla guida di un gruppo di giovani, con i quali mi sento ancora volentieri, e ottenemmo una salvezza importante in C2 – racconta Reja, che oggi, e da poco, guida un’altra formazione biancoazzurra “goriziana”, ma il Gorica di Nova Gorica nella massima serie slovena –. Che regalo vorrei ricevesse la Pro Gorizia per questo suo compleanno? Penso soprattutto a strutture all’altezza, che il mondo della politica e delle istituzioni dovrebbe mettere a disposizione. Ora c’è solo uno stadio, ma se si vuole fare sport ad alto livello, riavvicinare i giovani che ormai si sono abituati a giocare soltanto alla playstation anziché sull’erba, e riportare la gente sugli spalti, allora ci vogliono strutture adeguate».

Un pacchetto, questo, che siamo certi dalle parti di via Capodistria scarterebbero volentieri. Magari per iniziare una nuova scalata vero il calcio che conta. Quello che è stato nel passato e, sempre, nelle ambizioni della squadra del fiume color smeraldo e delle maglie bianche e azzurre, da un secolo tondo tondo a questa parte.