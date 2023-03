Triestina sconfitta, mister Gentilini: «Nessun alibi, non siamo stati i soliti ma ce la possiamo fare»

MANTOVA Un primo tempo troppo compassato, una ripresa più intraprendente ma non sufficiente a rimediare al gollonzo mantovano. I rimpianti in casa alabardata originano principalmente dai primi 45 minuti. Lo conferma Gentilini: «Abbiamo concesso un tempo agli avversari pur avendo subito solo un rimpallo dove abbiamo preso gol, il rammarico è non aver fatto la nostra gara solita, l’abbiamo fatta nel secondo tempo, anche creando ma non abbiamo concretizzato, ed è questo il rammarico perché ai ragazzi non posso rimproverare nulla, anzi, abbiamo dimostrato che se giochiamo in una certa maniera possiamo fare risultato ovunque».

La rincorsa della Triestina si ferma a Mantova Ciro Esposito 05 Marzo 2023 calcio serie cCiro Esposito

I punti lasciati in uno scontro diretto rischiano di pesare molto sulla classifica, ma questo non deve inibire il gruppo dalla determinazione nel ricercare l’obiettivo. «Stiamo recuperando piano piano tutti e ai ragazzi dico sempre che non dobbiamo cercare alibi, dobbiamo puntare sulle nostre qualità. Ho un gruppo di ragazzi eccezionali e stanno dando l’anima per questo obiettivo, lungo, difficile ma certamente raggiungibile».

Il tecnico, per necessità, ha potuto sperimentare nuove evoluzioni inerenti la fase offensiva. L’impatto di Adorante ad esempio, affiancato da un altro attaccante e assistito dagli esterni, è stato buono. «A volte è la gara stessa che ti porta a dover modificare, adattare. Avevamo fuori Ciofani per influenza, Felici è appena rientrato, Tessiore squalificato e questo ha determinato le scelte iniziali ma non è questione di uomini quanto di concetto, di approccio alla gara, e stavolta non lo abbiamo fatto bene come era capitato da Verona a domenica scorsa. Ed è l’unico rammarico, perché poi le 3-4 situazioni buone le abbiamo avute e ci è mancata la cattiveria per chiudere le azioni».

Rimangono otto partite, la fessura si assottiglia ma l’imperativo rimane fare più punti possibili. «Abbiamo le possibilità per riuscirci, tutto ciò che conquisteremo dovremo conquistarcelo da soli, con questi ragazzi che stanno dando l’anima».

Il Mantova dal canto suo era in emergenza, può paradossalmente aver confuso le idee rispetto alla gara preparata sul loro assetto abituale? «Forse negli uomini, ma avevamo preparato la gara per contrapporci ad un 4-3-3 come è stato ma guardiamo a noi, e siamo stati noi nel primo tempo a non essere all’altezza di ripetere le prestazioni fatte finora, quindi preferisco parlare delle cose che noi non abbiamo fatto. Le qualità per tirarci fuori le abbiamo».