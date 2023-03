Calcio serie C, a questa Triestina adesso serve più coraggio

TRIESTE Il passo indietro della Triestina di Gentilini al Martelli non è legato al risultato negativo. Magari qualcuno si era illuso che, dopo la striscia positiva di febbraio, l’Unione potesse ancor ambire al terz’ultimo posto. È normale e giusto che la passione dei tifosi si riaccenda alla prima fiammella. Ma anche se con il Mantova fosse arrivato un pareggio che, per quanto visto in campo poteva starci, il gap accumulato in un torneo disastroso per cinque mesi era ed è un fardello quasi impossibile da recuperare. Ora è chiaro che il penultimo posto con un distacco massimo di otto punti dalla quintultima resta l’unico e ultimo obiettivo. Ma per raggiungerlo, e questa è la dura lezione di Mantova, questa Triestina non può mollare di un millimetro la tensione agonistica e la concentrazione nell’affrontare qualunque gara. Visto il livello tecnico della squadra un calo di tensione diventa fatale anche se solo per un tempo. Lo sbaglio di approccio diventa poi gravissimo negli scontri diretti quando anche l’avversario lotta per la sopravvivenza. Domenica pomeriggio la scelta per necessità di Gentilini di reinserire Ghislandi dopo tante giornate di panchina in un ruolo di ala destra mai frequentato dal ragazzo non ha aiutato. La Triestina ha pagato nella prima parte della gara un atteggiamento che si pensava fosse stato cancellato a partire dal pareggio tignoso ottenuto a Verona. E invece in campo si sono intravisti i vecchi fantasmi fatti di passaggi banali sbagliati anche per l’incapacità di stare corti o azioni solitarie anche in zona gol (Paganini) senza vedere un compagno libero. Di fronte c’era un Mantova frastornato e decimato dall’influenza ma capace di giocare con l’umiltà trasmessa dall’arrivo di Mandorlini.

Gentilini a fine gara ha difeso lo spirito dei singoli. Il tecnico cerca di tenere compatto il gruppo dai dubbi esterni ma da oggi deve ricordare loro con i fatti che l’obiettivo salvezza si può raggiungere solo se in campo si aggredisce l’avversario come successo nelle prime cinque gare della sua gestione. Restano 8 match e la Triestina deve vincerne 3-4 (guardando soprattutto il gap dalla quintultima ora Mantova e San Giuliano, con l’Albinoleffe quartultimo battuto ieri dalla Juve) e poi un’altra va vinta nell’eventuale play-out. Per riuscirci non basta la copertura e puntare sul golletto che prima o poi può arrivare. Servirà quel qualcosina in più davanti che non può arrivare da Mbakogu o Adorante, specie se utilizzati in staffetta, ma che invece può essere inventato dai vari Tavernelli, Paganini, Felici e aggiungiamo anche Minesso o anche dall’innesto a centrocampo di un tassello in più come Pezzella o Tessiore.

C’è un mese di tempo nel quale si possono “scavare” dei punti vitali (con Pro Patria, Renate, Vicenza, Lecco) ma ad aprile, con gli scontri diretti e l’auspicabile spareggio-salvezza, arriverà la resa dei conti.