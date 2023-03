Pallanuoto femminile, le orchette battono la Florentia e chiudono al quinto posto

La vittoria schiacciante contro la Rari Nantes Florentia vale il quinto posto delle orchette in Coppa Italia femminile UnipolSai. La squadra di Zizza scolpisce un netto 12-5 alle gigliate e chiude con il sorriso la parentesi al Polo Natatorio Frecciarossa di Ostia dopo il passo falso contro il Rapallo nel debutto della Final six che ha sbarrato le porte delle semifinali alla squadra griffata Samer & Co. Shipping.

«Abbiamo avuto una bella reazione - spiega Zizza - abbiamo fatto bene, mettendo in acqua voglia e impegno. C’è comunque da lavorare per farsi trovare pronte in vista dei play-off». È Riccioli a rompere il ghiaccio, seguita da Cergol per il 2-0 che manda in soffitta la prima frazione. La squadra di Cotti reagisce con il rigore di Nesti ma Trieste allunga ancora con Marussi e Cergol con uno schiaffo dai 5 metri che vale il poker alabardato. Il cambio campo è straripante per le giuliane: la doppietta di Cergol e i gol di Vukovic, Vomastkova e Klatowski archiviano il match con un tempo di anticipo grazie al rassicurante 9-1 impresso sul tabellone. Nell’ultimo atto, spazio per Ingannamorte tra i pali e Trieste va anche in doppia cifra con Santapaola. Nesti e Gasparri segnano il penultimo sussurro fiorentino, Capaccioli risponde a Vomastkova, Cergol arrotonda e infine Nesti batte l’ultimo colpo di una partita dominata dalle triestine che con merito si aggiudicano la quinta piazza. —

F.B.