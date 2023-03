Triestina calcio, a Mantova Mbakogu subito in campo

TRIESTE La Triestina sta ultimando la preparazione per la trasferta di Mantova (domenica allo stadio Martelli si gioca alle 14.30, arbitrerà Catanoso di Reggio Calabria), uno scontro diretto delicato visto che l’Unione potrebbe mettere nel mirino i virgiliani, ora terzultimi ma con ancora 6 punti di vantaggio sugli alabardati.

Per preparare la sfida contro la squadra dell’ex tecnico alabardato Mandrolini, mister Gentilini avrà a disposizione gli stessi effettivi di sabato scorso con la Juventus Nex Gen, eccetto Tessiore, che deve scontare un turno di squalifica. Ma con un Mbakogu in salute che stavolta partirà dal primo minuto. Per il resto quasi certamente non ci sarà ancora Felici: sia chiaro, l’estroso attaccante alabardato sta migliorando molto dopo la forte distorsione alla caviglia subita nella partita con l’Albinoleffe, le sensazioni sono sempre più buone ma è decisamente troppo presto per rischiare il giocatore dopo un problema piuttosto importante. Soprattutto serve molta cautela in questi casi perché, nel tentativo di accelerare il recupero, c’è sempre il pericolo di una ricaduta. E in questo momento sarebbe un errore imperdonabile, che vorrebbe dire campionato quasi finito per Felici. La sensazione è che potrà farcela per la partita interna con la Pro Patria, al massimo per la trasferta infrasettimanale con il Renate del 15 marzo.

L’unico altro infortunato in casa alabardata è ovviamente Malomo, che sta recuperando dopo la rottura della membrana del timpano. Il decorso prosegue bene e il difensore dovrebbe essere in campo per inizio aprile, anzi c’è una piccola speranza di vederlo a fine marzo.

Per il resto tutti abili e arruolati in casa alabardata e quindi ampia scelta per Gentilini. Il tecnico, comunque, a meno di sorprese dovrebbe ripetere a grandi linee l’undici di partenza visto con la Juventus Next Gen, con la sola differenza di Mbakogu al posto di Adorante.

C’è solo un piccolo dubbio in mezzo al campo, mentre con l’assenza di Tessiore viene a cadere l’unica altra eventuale variazione, ovvero quella di un possibile inserimento del giovane di scuola Samp come esterno alto. Ruolo in cui dovrebbe essere confermato a questo punto Germano, con Ciofani a coprirgli le spalle come terzino.

Ma ricapitoliamo per fare ordine: davanti al portiere Matosevic, sarà confermata la coppia di centrali difensivi formata da Masi e Piacentini, con terzino destro Ciofani e sulla fascia sinistra Rocchetti, in costante ascesa nelle ultime settimane. Per quanto riguarda la coppia da schierare davanti alla difesa, per giocare accanto a Celeghin il favorito è ancora Lollo, che sta facendo molto bene. Ma, è qui l’unico piccolo dubbio di cui si accennava, un Gori che ora finalmente sta meglio potrebbe anche giocarsela. Come esterni spazio a Germano a destra e Paganini a sinistra, mentre davanti un Tavernelli in gran forma giocherà in appoggio a Mbakogu che tornerà titolare dopo aver passato una settimana un po’ complicata prima della sfida con la Juve Next Gen. E chissà che per il nigeriano non sia la volta buona del primo gol in alabardato.