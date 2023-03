Pallacanestro Trieste, Deangeli: «Tutti all’Allianz Dome per sfidare Treviso e sognare»

TRIESTE«Non vediamo l'ora di tornare in campo, riabbracciare i tifosi e sfidare Treviso. Siamo consapevoli dell'importanza di questa partita ma siamo fiduciosi. In fondo, eccezion fatta per la sfida persa a Verona, i match salvezza finora non li abbiamo mai sbagliati».

Lodovico Deangeli suona la carica alla vigilia della gara che domenica pomeriggio, alle 18.30 sul parquet dell'Allianz Dome, vedrà Trieste scendere in campo contro la Nutribullet.

Scontro diretto che mette in palio punti chiave per la permanenza nella categoria, aspetto che nonostante le vicissitudini delle ultime settimane non ha turbato l'armonia dello spogliatoio biancorosso.

LA PAUSA

«Sono state tre settimane positive - sottolinea il capitano - nel corso delle quali, grazie al lavoro del nostro staff tecnico, siamo riusciti a isolarci da tutto pensando solo a prepararci sul campo. Abbiamo sfruttato l'opportunità per completare l'inserimento di Terry e contemporaneamente per abituarci al fatto che non avremo più al nostro fianco Gaines. Delusi dall'addio di Frank? Per gli americani il basket è business, non se la prendono se vengono tagliati nel corso della stagione ma allo stesso tempo se trovano la possibilità di sistemarsi in un posto che offra loro condizioni economiche o tecniche migliori la sfruttano. Funziona così».

IL DERBY

«Siamo pronti - continua Deangeli - carichi, concentrati e consapevoli del valore di una partita che in caso di successo, dopo aver chiuso a nostro favore il doppio confronto con Napoli, ci consentirebbe di portarci sul 2-0 anche contro Treviso. Aldilà della classifica è un derby, una sfida che i nostri tifosi sentono particolarmente e che ci teniamo a giocare bene per loro. Dobbiamo concentrarci su noi stessi, non preoccuparci di chi non c'è ma pensare che sarà un'occasione per esaltare le qualità del gruppo. Sono convinto che per chi finora ha giocato meno, penso a Luca Campogrande o Stefano Bossi, possa essere una bella occasione per mettersi in mostra».

I TIFOSI

Con negli occhi e nel cuore il ricordo dei 6000 dell'Allianz Dome che avevano spinto la squadra nel match con l'Armani, Deangeli attende la gara di domani per ritrovare i tifosi sugli spalti.

«Quel tutto esaurito ce lo siamo guadagnati con i risultati sul campo - sottolinea Deangeli - spero che chi è venuto in palazzo contro Milano abbia il piacere e la voglia di tornare a sostenerci anche domani. Un match che vale ancor più di quello di qualche settimana fa perchè se battere l'Armani era una questione di prestigio, riuscire a fermare la corsa di Treviso significherebbe mettere un solido mattone nella costruzione della salvezza. E sarebbe importante anche per dare un segnale di continuità e dimostrare che, dopo i problemi delle ultime stagioni, la voglia di basket in città è finalmente riesplosa. Con l'arrivo all'Allianz Dome della nuova proprietà, un bel modo per far capire a loro quanto la passione del nostro pubblico può essere coinvolgente».

LA PROPRIETÀ

La presenza del presidente Richard De Meo e del socio Connor Barwin è motivo di ulteriore stimolo.

«Siamo contenti di averli al nostro fianco- conclude il capitano biancorosso - Un segnale di vicinanza che fa bene alla squadra: senti la responsabilità di averli al tuo fianco, ma è una pressione che diventa carica emotiva ed energia positiva. Alla fine saranno due tifosi in più che domani all’Allianz Dome avremo dalla nostra parte». —

© RIPRODUZIONE RISERVAT