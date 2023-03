Euroindoor, getto del peso: Trieste è d’oro ad Istanbul con Zane Weir

TRIESTE. Una medaglia d’oro “triestina” per l’Italia agli Europei indoor di atletica leggera a Istanbul.

La conquista con una prestazione fantastica Zane Weir nel getto del peso che nella serie dei sei lanci di finale per due volte stabilisce il record italiano prima con 21,89 metri e poi con il decisivo lancio a 22,06.

Medaglia triestina perché Zane Weir, nato e cresciuto a Durban, veste la maglia azzurra grazie al nonno triestino Mario Gherbavaz.

Una storia famigliare che due anni fa lo aveva reso eleggibile per la nostra Nazionale.

Alle Olimpiadi di Tokyo aveva chiuso con un ottimo quinto posto. L’anno scorso invece la frattura a un dito di una mano lo aveva costretto a saltare gran parte della stagione. Otto mesi di stop prima di riprendere l’attività all’inizio di quest’anno. Un paio di gare appena, poi la convocazione agli Euroindoor.

Una fiducia ripagata in modo clamoroso, con la miglior prestazione sia nelle qualificazioni che in finale. La medaglia di Zane Weir diventa storica perché è la centesima per l’Italia negli Europei al coperto.