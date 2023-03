Calcio giovanile, giocatore insulta l’arbitro, sputa in faccia ad un avversario e poi ne colpisce un altro con un pugno. Due mesi di squalifica

TRIESTE. Due mesi di squalifica. Questa la decisione presa dal giudice sportivo territoriale nei confronti di un calciatore classe 2003, tesserato con l’asd Bisiaca. Il provvedimento disciplinare è giunto in base alle risultanze degli atti ufficiali del match del campionato provinciale Juniores contro il Vesna giocata sabato 25 febbraio. Il calciatore, dopo essere stato espulso per doppia ammonizione, alla notifica del provvedimento ha dapprima protestato in maniera irriguardosa nei confronti del direttore di gara, successivamente, dopo l’espulsione, ha sputato in direzione di un calciatore della squadra avversaria, attingendolo al viso, infine ha colpito con un pugno al volto un altro giocatore del team avversario, senza procurargli danni visibili.

Già nel 2021, ma con la maglia della Terenziana, il giocatore aveva spintonato un giocatore e proferito frasi gravemente ingiuriose nei confronti della squadra avversaria. Allora i turni di stop furono tre.