Triestina calcio, la mediana di livello è l’arma per la corsa salvezza

TRIESTE Mister Gentilini ne ha parlato a lungo dopo la partita con la Juve Next Gen, sottolineando come il centrocampo, inteso come gli uomini della mediana che stanno davanti alla difesa, in questo momento è il reparto più folto e con più risorse a disposizione dell’intera rosa alabardata. Non si tratta solamente della coppia Celeghin-Lollo che sta funzionando egregiamente, ma anche delle loro alternative. Un’abbondanza figlia del cambio di modulo dopo il passaggio in panchina da Pavanel a Gentilini. Non scordiamo che il mercato di gennaio era stato fatto pensando a un centrocampo a tre, e le dimissioni di Pava sono arrivate alla vigilia della chiusura del mercato. Con il passaggio a due in mezzo al campo è ovvio che ci sono pochi posti per tanti interpreti.

Ma se l’abbondanza è stata un po’ casuale, per la qualità del reparto va riconosciuta a Romairone anche l’abilità di aver portato un elemento diventato cardine del gioco alabardato come Celeghin. Non solo, al direttore generale va anche dato atto che Lollo, quando è in salute, è in effetti un ottimo giocatore, tanto da mettere al momento in secondo piano un Gori che a un certo punto del campionato era invece diventato l’insostituibile perno del centrocampo.

Se poi pensiamo che ora è diventato un prezioso rincalzo anche Crimi, che all’inizio era forse l’unico a tirare con efficacia la carretta, si capisce che il quartetto di giocatori alabardati rappresenta un poker capace di giocare un ruolo importante nella corsa alla salvezza dell’Unione. Spiegando le sue scelte attuali, che vedono Lollo accanto a Celeghin, Gentilini ha ricordato che spesso si tratta di decisioni derivanti da quanto visto in settimana, oltre che di situazioni contingenti, ma ha tenuto a ribadire come tutti si devono sentire titolari: «Abbiamo un gran numero di centrocampisti - aveva detto il tecnico - tutti in grado di fare il lavoro che richiedo. Si sceglie in base al lavoro settimanale, e va detto che Gori veniva da una contusione alla coscia e Crimi dall’influenza.

Ma sono convinto che da qui alla fine avremo bisogno di tutti, in tutte le zone del campo». Gentilini non ha dimenticato nemmeno Pezzella, ricordando che è appena rientrato da un lungo infortunio. Già, perché non bisogna scordare che la qualità del romano, anche se troppo discontinuo, era stata una delle cose migliori nei primi mesi di campionato. Inoltre, a proposito di mercato, c’è anche Tessiore che può operare in quella zona del campo, anche se il giocatore di scuola sampdoriana è più una mezzala, e qui probabilmente potrà essere più utile da rincalzo per gli esterni, avendo un’indole maggiormente offensiva.

Insomma la mediana è diventata uno dei punti di forza della nuova Triestina: riesce ad alimentare il gioco con una certa continuità, anche se l’inventiva non è esattamente il suo punto di forza, ma soprattutto è diventata una barriera preziosissima davanti alla difesa. Una difesa il cui salto di qualità beneficia ovviamente anche di questa nuova diga eretta davanti al reparto arretrato.