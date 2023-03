waterpolo maschile

Euro Cup, pareggio-impresa per la Pallanuoto Trieste contro Savona: giochi aperti per la finalissima

Finisce 9-9 con la Rari Nantes Savona. Alabardati in 6 uomini per 4 minuti per l’espulsione di Inaba. Il 22 marzo il ritorno

Riccardo Tosques